台灣第一個亞太社會企業高峰會「明日亞洲」5月台中登場

2018年03月03日 15:40 中時 盧金足

盧金台灣第一個亞太社會企業高峰會「明日亞洲」將於5月5日至6日在台中文化創意產業園區盛大舉行，由行政院、台中市政府、社企流股份有限公司、財團法人喜憨兒社會福利基金會及台灣多家社會企業共同舉行。

亞太社會企業高峰會「明日亞洲」，邀請來自15國、超過30位國際講者共襄盛舉，討論「食農、銀髮、弱勢就業、環保綠能」四大議題，希望藉由本次亞太社會企業高峰會，立足台中連結國際，擴大台灣社會企業影響力。

市府經發局表示，台中產業結構特殊，匯集製造業、精密機械及航太零組件等重點產業，希望藉「明日亞洲」注入更多國際成功案例，供台中產業參考，以「社會導向」強化永續經營模式，讓企業成為城市中善的力量。

市府未來也將持續提供更多資源，協助企業追求共享及永續理念，期待以多方多元的交流，讓台中市的社會創新能量被看見。

經發局表示，該高峰會有六大特色：台灣史上最盛大的社會企業高峰會，有來自15國、超過30位國際講者共襄盛舉；網羅社會創新領域最熱門的「食農、銀髮、弱勢就業、環保綠能」四大議題。

五大策展內容，主題演講、平行論壇、技能工作坊、電影欣賞及社企市集，全方位展現社會創新樣貌；夏日社會企業市集，集結全台優質社企、好吃好玩好服務一次滿足；國際級大師技能工作坊，第一線直擊各國社企實戰經驗；社企跨國總動員，打造亞洲社會創新知識共享平台。

市府表示，亞太社會企業高峰會「明日亞洲」將吸引亞太國家、全台各地的社會企業參與者，高峰會與台灣高鐵合作推出優惠活動套票，3月起在全台ibon機台開放購買，套票內含「高鐵車票取票代碼單」1張（高鐵去程及回程車票）+「門票1張」，其中高鐵車票起訖站之其中一站需為活動所在地車站，3月20日前購買均享990元超值早鳥優惠。

(中時)