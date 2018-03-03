俞正聲發表全國政協工作報告 將加強港澳台聯誼 共圓中國夢

大陸全國政協主席俞正聲。（圖/新華社）

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大陸全國政協十三屆一次會議今天(3)在北京開幕，這是全國政協主席俞正聲最後一次發表工作報告。他指出，過去5年，加強與台灣民意代表機制化交流，在堅持體現一個中國原則的「九二共識」基礎上推動兩岸關係和平發展，堅決反對「台獨」分裂行徑。並展望未來5年，將廣泛凝聚實現中華民族偉大復興正能量，加強同港澳台僑同胞團結聯誼，動員中華兒女共擔民族大義、共圓中國夢。

他指出，中共十八大以來的五年，是黨和國家發展進程中極不平凡的五年。以習近平同志為核心的中共中央團結帶領全黨全國各族人民，統攬偉大鬥爭、偉大工程、偉大事業、偉大夢想，統籌推進「五位一體」總體佈局、協調推進「四個全面」戰略佈局，推動黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，中國特色社會主義進入了新時代。

大陸全國政協十三屆一次會議今天(3)在北京開幕，圖為全國政協委員進場。（羅印冲／攝）

全國政協委員、國際知名籃球員姚明進場。（羅印冲／攝）

回顧過去5年，俞正聲表示，全國政協牢牢把握正確的政治方向，堅決維護以習近平同志為核心的中共中央集中統一領導；聚焦黨和國家中心任務，圍繞統籌推進「五位一體」總體布局和協調推進「四個全面」戰略布局協商議政；貫徹以人民為中心的發展思想，為保障和改善民生建言獻策。

同時，推進政協協商民主建設，形成協商議政新局面；加強和改進民主監督工作，推動黨和國家重大方針政策和重要決策部屬貫徹落實；充分發揮統一戰線組織作用，做好凝心聚力工作；廣泛開展對外友好交往，為營造良好外部環境做出積極貢獻；加大加強自身建設，提高政協履職能力和水平。

俞正聲提到，過去5年，全國政協也加強與台灣民意代表機制化交流，在堅持體現一個中國原則的「九二共識」基礎上推動兩岸關係和平發展，就台資企業轉型升級、在大陸就讀台灣學生就業等開展調研，堅決反對「台獨」分裂行徑。並舉辦紀念孫中山先生誕辰150周年大會及系列活動，激勵中華兒女共同致力實現中華民族偉大復興的中國夢。

至於未來5年的工作建議，俞正聲表示，將深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想；聚焦決勝全面建成小康社會、開啟全面建設社會主義現在化國家新征程重大問題獻計出力；充分發揮人民政協作為協商民主重要渠道和專門協商機構作用；廣泛凝聚實現中華民族偉大復興正能量；切實加強自身建設。

其中還特別提到加強同港澳台僑同胞團結聯誼，動員中華兒女共擔民族大義、共圓中國夢。開展對外友好交往，促進「一帶一路」建設，為推動構建人類命運共同體做出貢獻。

(中時)

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