向震災志工致敬 中時公益演唱會50名災民到場聆聽

旺旺中時集團蔡衍明愛心基金會、中國時報、中天電視共同舉辦的「向花蓮志工致敬」公益演唱會，3日下午在花蓮縣文化局演藝廳登場，蔡衍明愛心基金會執行長胡雪珠呼籲大家一同為花蓮集氣。（張祈攝）

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旺旺中時集團蔡衍明愛心基金會、中國時報、中天電視共同舉辦的「向花蓮志工致敬」公益演唱會由歌手林鴻鳴打頭陣，炒熱現場氣氛。（張祈攝）
歌手蘇愛倫展現優柔細膩的歌聲。（張祈攝）

旺旺中時集團蔡衍明愛心基金會、中國時報、中天電視共同舉辦的「向花蓮志工致敬」公益演唱會，今下午在花蓮縣文化局演藝廳登場，七組實力派唱將輪番登場，現場除了志工外，還有50名受災戶到場，暫時放下憂愁，享受音樂旋律。

歷經0206花蓮大地震，造成花蓮多處房屋、地面受損，3棟住宅大樓居民頓時失去家園，度過一段最煎熬的新年，但在各地志工的協助下，花蓮以最快速度進行復原，為感謝給協助的志工們，花蓮縣政府與中時集團舉行公益演唱會，慰勞志工們的辛勞。

由蔡衍明愛心基金會與中國時報、中天電視、花蓮縣文化局、花蓮市公所主辦的「向花蓮志工致敬公益演場會」，邀請南方二重唱、蘇愛倫、涂佩岑、盧學叡、林鴻鳴、安歆澐及花蓮子弟詹呂理傑等演出，為協助震災的800逾名花蓮志工及受災戶演唱。

中國電視公司總經理、蔡衍明愛心基金會執行長胡雪珠說，0206花蓮大地震，造成許多家庭一個晚上失去家園、親人，旺旺集團董事長蔡衍明第一時間捐出一千萬協助災後重建，剛好今年公益演唱會由花蓮率先開跑，讓這段時間協助震災的志工們可以好好休息。

她說，公益演唱會的目的是花蓮集氣祈福、為受災戶加油打氣，現場也邀請受災戶們到場聆聽，同時也向默默在救援現場、後勤單位奉獻的志工表達感謝。花蓮縣文化局長陳淑美說，感謝中時集團的愛心，相信透過好歌聲，花蓮鄉親都能感受到社會對他們的關懷與溫暖。

(中時)

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