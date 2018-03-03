賊星該敗 超商搶匪丟作案衣物 證件在裡面

2018年03月03日 15:45 中時 陳鴻偉

王嫌1日凌晨前往超市行搶近2萬元。（陳鴻偉翻攝）

警方在小巷的水桶內找到作案用菜刀。（陳鴻偉翻攝）

王嫌曾持鎯頭試圖破壞夾娃娃機台。（陳鴻偉翻攝）

37歲王姓男子，去年底才因竊盜案假釋出獄，但因缺錢花用，2月時先持鎯頭敲破某夾娃娃機店內機台，企圖竊取裡面的玩具失手，本月1日凌晨，又持菜刀前往北投區致遠一路某超商，強搶1萬7600元後逃逸，王嫌分3個地方丟棄作案衣物，但其中1件褲子內竟放有自己證件，2日遭警方循線逮捕。

警方指出，王男前科累累，去年12月出獄後伺機犯案，上月初曾拿鎯頭試圖敲毀夾娃娃機玻璃，但因警報聲響倉促逃逸，1日凌晨4時許，王男穿著黑衣黑褲，帶著1把菜刀前往24小時超市，持刀抵住店員脖子，要他交出收銀機內現金1萬7600元，接著揚長而去。

王嫌分別在致遠一路二段小巷、石牌路一段，以及西安街3個地點，陸續丟棄水果刀、印有「鋼鐵人」圖案的背包，以及作案衣褲，以為這樣可以規避查緝，但他的褲子內，竟然放有身份證，循線鎖定他的身份。

警方查出王嫌就租在超商附近，經調閱監視器確認後，昨日前往王的住處逮人，王嫌坦承因找不到工作，才會挺而走險，警方偵訊後，依強盜、竊盜等罪將他移送法辦。

(中時)