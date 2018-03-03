台鐵電線被燒壞影響數千人旅運

台鐵電車線被燒毀，影響數千旅客，斗六站成臨時轉運站，台鐵調派巴士接駁，旅客大排長龍。(許素惠攝)

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台鐵電車線被燒毀，影響數千旅客，斗六站成臨時轉運站，台鐵調派巴士接駁往返嘉義。(許素惠攝)
台鐵電車線被燒毀，影響數千旅客，斗六站成臨時轉運站，旅客塞爆車站，人潮溢到站外。(許素惠攝)
台鐵電車線被燒毀，影響數千旅客，斗六站成臨時轉運站，旅客塞爆車站，站內大廳樓梯間處處寸步難移。(許素惠攝)
台鐵電線被燒壞影響數千人旅運

台鐵嘉義民雄文化路段電車線3日上午被燒壞，影響數千人旅運，嘉義到大林間南北雙向列車停駛，雲林縣斗六站成為轉運站，台鐵公司緊急調派近30輛巴士轉載，乘客塞爆車站，寸步難移，截至下午3點，約影響2000多旅客。

嘉義縣民雄鄉文化路地下道上的台鐵軌道，疑因民眾焚燒雜草，火勢蔓延，將電車綫燒毀，恰巧1輛電聯車行經扯落電線，列車緊急停車，仍波及一旁的變電箱傳出爆炸聲響。

該起事故造成嘉義至大林間北上南下雙向列車都停駛，斗六成為臨時轉運站，要往北乘客只搭到嘉義站下車，再由台鐵調派的巴士接駁前往斗六再轉火車北上。

而要南下的的乘客，則帶斗六下車，接著接駁巴士前往嘉義站再搭火車往南，有的趕時間的乘客，乾脆改搭高鐵，截至下午3點，南北約影響了2000多位旅客，斗六火車站大廳擠爆了轉運乘客，轉候車人潮一直溢到站外，由於天熱，不少乘客情緒浮躁，抱怨不已。

80歲羅姓阿嬤前往宜蘭訪友，一早就搭火車要回台南，不料搭到一半回不了家， 得十分折騰地轉搭巴士。

另名陳小姓從台北要到台南，也無法一路暢行，非常無奈。

斗六站長呂素繁指出，該公路接駁機制，對號列車在嘉義站及斗六站辦理列車折返，區間車在嘉義站及大林站辦理列車折返，目前還在搶修中。

(中時)

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