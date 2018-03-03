家扶兒林欣儀高中律師司法官雙榜 立志當檢察官伸張正義

2018年03月03日 16:08 中時 謝瓊雲

仍在法律研究所讀二年級準備寫論文的家扶兒林欣儀(左)，今年榮登律師和司法官雙榜，準備明年畢業後再北上受訓，希望分發北部當檢察官打擊不法。(謝瓊雲攝)

家扶主委紀淑如(左)、前立委鄭汝芬(右)都對林欣儀勵志的求學歷程深受感動，鄭汝芬更當場承諾要送她一部筆電，並要她自行去挑選喜歡適合的款式。(謝瓊雲翻攝)

24歲的林欣儀因高一時家中遭逢變故接受彰化家扶中心扶助，就讀中正大學法律研究所二年級的她，日前通過律師高考和司法官特考雙榜，立志要當檢察官為弱勢伸張正義。

彰化家扶中心3日在和東國小舉辦大專與高中家扶兒助學金頒獎典禮，全縣共計592名扶助學生受獎；許多家扶兒在逆境中奮力向上、脫貧翻轉人生的故事令人動容。

林欣儀就讀彰化女中高一時，曾因車禍重創腦部的父親，因服藥後遺症引發腦膿瘍，從此出現失智與癲癇症狀無法工作，經濟重擔落在母親一人身上，每天幫人洗碗、顧服飾店和做家庭手工支撐家計。

藉著努力讀書爭取獎學金，在學校系辦工讀賺生活費，再加上家扶助學金，林欣儀和妹妹很少讓母親擔心。大四那年她開始準備考試，去年十月順利通過律師高考，接著一股過氣連過三關，今年1月司法官特考放榜，她也榜上有名排名第71，由於尚未完成論文，將申請明年8月再北上受訓，希望分發後能留在台北多接觸不同型態的大案。

林欣儀說，原本的幸福家庭一夕變調，但她仍深覺自己是幸運的，原本就立志學法律，因為家扶與社會的資助讓她的夢想不被中斷，原本立志當法官的她，大學時期聽取許多學長姐分享後決定改當檢察官，能主動出擊伸張正義，辦案過程中更有機會接觸經濟弱勢家庭，並幫助他們改變現狀。

她上台時分享自己的座右銘「不做不會怎樣、做了很不一樣」，勉勵學弟妹，不能改變原生家庭，但可以改變自己，面對困頓只能更努力、善用社會資源，翻轉人生才能擺脫困境，等有能力時再來回饋社會、幫助他人。

財團法人謝林玉鶯文教基金會執行長鄭汝芬，聽了林欣儀的心路分享後深受感動，當場決定送給她一部筆記型電腦，只等她親自去挑選適合的型號就會完成採購捐贈。

(中時)