英哈利王子5月大婚 平民妻子梅根將受封什麼爵位？

2018年03月03日 16:19 中時電子報 李靖棠

據英國電訊報（Telegraph）報導，英國王室將於5月份迎來好消息，肯辛頓宮（Kensington Palace）昨日正式宣布哈利王子（Prince Harry）與未婚妻梅根（Meghan Markle）大婚的聲明稿，將於5/19在溫莎城堡（Windsor Castle）舉行，並廣邀2千多名賓客一同慶祝。不過，外界更好奇的是，至今仍無爵位封號的哈利王子，在結婚後，將與出身平民的夫人梅根，共同獲得英王室什麼爵位？外界普遍認為，兩人將會成為「薩塞克斯公爵夫婦」（Duke of Sussex）。

哥哥威廉（Prince William）婚後被封為劍橋公爵（Duke of Cambridge），哈利王子這個公爵封號也相當特別。前一次被冊封是1801年，由英王喬治三世（King George III）賜予第六子奧古斯都·弗雷德里克王子（Prince Augustus Frederick）。弗雷德里克王子生前有兩段婚姻，但都不被父親接受，最終在70歲那年因細菌感染，在肯辛頓宮病逝，也因為無子嗣留下，公爵爵位就此中斷。

Other guests will include 100 pupils from two local schools, 610 Windsor Castle community members and 530 Members of The Royal Household and The Crown Estate. pic.twitter.com/uG3WL3z9gQ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 2018年3月2日

凱特（圖右）與即將嫁入英國王室的梅根（圖左）。（圖/美聯社）

也因為前一任爵位擁有者的特殊，若哈利真的受封薩塞克斯公爵，梅根將成為英國史上第一位「薩塞克斯公爵夫人」（HRH The Duchess of Sussex）。研究王室爵位家族史的編者濟慈（Charles Kidd）表示，他認為薩塞克斯公爵是最有可能的選擇，畢竟女王手上的空缺「選擇」並不多，再考慮這爵位的歷史故事，應該是最適合哈利的一個。

第一代薩塞克斯公爵、英王喬治三世的六子奧古斯都·弗雷德里克王子畫像。（圖/英國國家肖像館藏）

英國威廉王子（圖右）與妻子凱特（圖左），以及他們的「小網紅」子女：喬治（圖右前）與夏綠蒂（圖左前）。（圖/美聯社）

不過5月大婚的哈利梅根，最大的「威脅」恐怕還是凱特（Kate Middleton）。身為英王室人氣最旺的成員，即將生下第三名孩子的凱特，也讓英國掀起猜測新成員名字的熱潮，雖王室始終不願公佈性別，但多數的英國人認為，肯辛頓宮將迎接一位小公主到來，夏綠蒂（Princess Charlotte）與喬治（Prince George）將擁有一個可愛的妹妹。屆時帶著襁褓嬰兒出席婚禮的威廉凱特一家，勢必成為全球媒體最關注的嬌點。

(中時電子報)