小英總統有交代 余天保住節目不會收

2018年03月03日 16:53 中時 蕭雅玲

余天開春錄影，被問到大陸惠台案不全面開放台灣藝人到對岸工作，他說，人才外流不只是現在，10幾年下來人才都往那邊（大陸）去，早期很多影視工作人才都到對岸文化交流，他們學得很快、模仿也很快，「大陸製作預算高，人家做一集綜藝節目的錢，我們就可以拍一季13集。」加上台灣演藝圈環境已經很低迷，綜藝節目一個一個收，現在大陸又開放「限制令」，擔心人才會大量往對岸走。

他表示，「華視總經理郭建宏被換掉之後，也蠻擔心自己的節目會被換掉。」還好行政院秘書長卓榮泰跟他說，「絕對不會！總統有交代要給老的演藝人員有表演空間。」他說：「自己反應過很多次，尤其台灣綜藝節目連表演的地方也沒有，這些老的怎麼辦！」應該讓台灣演藝圈有多一些表演舞台。

對於角逐華視總經理位置，余天表示，「我才剛選上新北市主委，黨政不可以干預，所以不能接！」剛選上時小英總統還跟他說：「怎麼辦！你華視不能去！」他語重心長的說：「郭建宏經驗這麼豐富，在演藝圈這麼久，都會遇到這種事情，遇到這種事也只能嘆氣！」除非下一屆不要連任，「因為當主委沒有薪水。」

他說，一年多前就跟文化部長鄭麗君提過，找一個公家場合弄個歌廳秀，但到現在已經一年多也沒有做，「建議也沒有實行，不只無奈，也蠻失望的，不知道他們有沒有聽進去，也不曉得民進黨是不是對演藝圈比較不注重，還是怎麼樣？」一番話道出他對演藝圈市場持續低迷的擔憂。

(中時)