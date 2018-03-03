演員姊遭疑被姦殺 死因待解剖相驗

特技演員陳竹音（左）姊姊陳竹君（右）患有精神障礙，昨（2）日下午2時30分被人發現死在基隆市愛三路的二信銀行頂樓。（翻攝自陳竹音臉書）

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陳竹君的遺體被發現在基隆市愛三路大樓11樓頂，鐵櫃旁地上。（張穎齊攝）
針對陳竹君的死因，基隆市一分局副分局長林詔徹指出，目前仍無法確認，尚待檢警與法醫擇日解剖釐清。（張穎齊攝）

特技演員陳竹音姊姊陳竹君患有精神障礙，昨（2）日下午2時30分被人發現死在基隆市愛三路的二信銀行頂樓，且只有上半身穿著衣服，下半身裸露有擦傷痕跡，對此，陳竹音在臉書上PO文質疑姊姊有被姦殺的可能。不過經檢警調查後，發現沒有明顯致死外傷，詳細死因尚待法醫擇日解剖相驗。

據了解，陳竹君患有重度智能障礙，因此被安置在高雄市龍發堂達12年，但由於去年7月爆發阿米巴痢疾及肺結核疫情，高雄市衛生局公告為疫區，並在今年1月暫停精障服務，陳竹君也在2月初被接回住在基隆的奶奶家，怎料2月9日就開始失蹤。

檢警調查，死者被發現時躺在頂樓11樓的鐵櫃旁地上，雙腳蜷圈，上半身著上衣，下體至下身赤裸，下肢有擦傷，脖子無痕跡，皮膚已經乾縮，未發現明顯致死外傷，現場還有風乾的排泄物與死者衣物。

對於姊姊的離奇死亡，焦急的陳竹音也在今（3）日上午於臉書PO出自製的死亡現場圖，表示無法排除外力致死的可能，甚至也有可能是遭到姦殺。

對此，基隆市一分局副分局長林詔徹指出，基隆地檢署檢察官今（3）日上午11時許會同法醫前往基隆市立殯儀館相驗遺體，經法醫相驗結果表示，遺體外觀並明顯外傷，無法確定死因，除採集下體及指甲檢體進一步檢驗外，並擇日解剖釐清死因。警方目前也正在擴大調閱周邊監視器，並訪查周邊住戶商家，已釐清案情。

不過，警方也透露，該棟大樓電梯內與10樓均無監視器，只能根據其他有限範圍內的監視器調查，另外最近有台電人員前往頂樓檢查機組是在2月21日，當時並無發現異狀，因此推斷陳女死亡時間是在最近10天內，詳細案情尚待釐清。

(中時)

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