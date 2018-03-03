假處分遭駁回 郭建宏發3點聲明要求陳郁秀道歉

2018年03月03日 17:08 中時 洪秀瑛

華視董事會1月11日召開董事會，通過總理事郭建宏不適任案，華視董事長陳郁秀挨批手法粗糙，郭建宏因此向台北地方法院聲請假處分，指該決議有重大瑕庛應屬無效，台北地方法院民事庭於2月27日駁回。郭建宏稍早表示「不會上訴」，表示萬一假處分成功，他還真的要回去上班，不去還得請辭。

郭建宏當初向法院提出假處分，理由是陳郁秀針對他提七大缺失，但沒具體事證，也沒經過詳細調查，讓他無從答辯。但地方法院民事庭了解後表示，郭建宏提的事證，不足以證明他若留任行使總經理職權可以防止重大損害，最後裁定駁回。對此，華視董事長陳郁秀未回應。

郭建宏剛剛對於日前收到臺北地院定暫時狀態處分裁定，發表聲明如下：

1.首先，地院於裁定理由中，援引的最高法院100年台上57號裁定，根本與董事會瑕疵無關，且依法董事會決議方法有瑕疵即屬無效，對於地院誤為本人不利的認定，本人對此深感遺憾

，不過法院也並未否認107年1月11日董事會容有瑕疵。鑒於本人已經回到映畫，故就此裁定選擇不予抗告。

2.本人已回到映畫，將在映畫繼續本於專業為台灣的影視業努力，對於先前本人遭到的違法、不公對待，本人將依法追究責任及捍衛權利。

3.本人秉持著為台灣演藝事業盡份心力的初衷進入華視，對於華視所做的努力決不容他人惡意抹煞，茲在此鄭重呼籲陳郁秀就其近期針對本人所散布之諸多不實指控，向本人公開道歉。

(中時)