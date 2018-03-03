「愛與感恩．疼惜台灣」台灣阿甘環保行腳台灣 今年從台灣地理中心出發

▲「台灣阿甘」林明德的環保行腳台灣，今年從埔里台灣地理中心碑再度出發，圖中為台灣阿甘、右為18度C茆董事長。（楊樹煌攝）

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▲「台灣阿甘」的「疼惜台灣．從心出發」環保行腳台灣，18度C員工和大埔里觀光協會的美麗親善大使都共同響應。（楊樹煌攝）

「台灣阿甘」林明德的環保行腳台灣，今年已邁進第20年，今3日從埔里台灣地理中心再度出發，18度C巧克力工坊茆董事長為配合「台灣阿甘」的環保行腳，特指派20餘名員工和觀光協會的美麗親善大使，協同將中心碑周邊髒亂清除一空，讓環境煥然一新。

「台灣阿甘」林明德的環保行腳台灣，今年主題為「愛與感恩」疼惜台灣、從心出發─為兩岸和平世界大同而走；今天再度從台灣地理中心碑啟程，結合社會各界社團、有心人士，將以為期兩個月時間，進行第9度的環台行程。

台灣阿甘林明德表示，他的環保行腳台灣，自1998年10月8日起至2017年12月31日止，前後整整19年又3個月，已完成8度環台，走遍全國369個鄉鎮市區及各個大小離島，並登陸烏坵、彭佳嶼，甚至遠征東沙島、南沙太平島，行程超越30000公里，並2度攀登玉山的「玉山登峰淨山活動」。

今天台灣阿甘的9度環台，選擇從埔里台灣地理中心啟程，他說，凡事起心動念、皆以心為出發點，此次活動非常感謝埔里18度C巧克力工坊茆董事長的熱心資助，並有大埔里觀光發展協會總幹事朱柏勳也帶領美麗的親善大使一起參加撿拾垃圾，讓全民動起來，也讓埔里環境更美麗。

(中時)

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