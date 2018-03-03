空氣品質不佳 台北燈節緊急提供民眾口罩

2018年03月03日 17:08 中時 柯伶穎

2018台北燈節進入最後2天展期，大家引頸期盼的踩街大遊行及幸福點燈活動，就在今晚登場，吸引大批民眾前來參加。但根據環保署提供的空氣品質指標監測顯示，今日北部空氣品質不佳，台北市觀光傳播局在歡迎民眾參加燈節活動之餘，也呼籲大家自備口罩做好防護措施，同時也緊急商請台北市衛生局提供口罩，在燈節現場服務台發送，供需要的民眾索取。

遊行預估計數萬人參與，從下午1時起管制中華路等路段，遊行開始前，擴大管制包含成都路、康定路等範圍，西門捷運站也在下午開始湧入人潮，

台北燈節踩街遊行下午5時20分在西門町周邊登場，台北市政府邀請62個單位組成55組表演團隊，共1800名表演人員參與，遊行隊伍從中華路、武昌街口出發，並在燈節西門主展演區主舞台前定點表演，隊伍最後集結點則在電影主題公園；「幸福點燈」活動晚間7時30分在北門廣場旁中華路舉行。

觀傳局長陳思宇表示，今年的「狗然幸福」踩街大遊行及「愛你愛妳 幸福點燈」活動非常精彩，但臨時遇到空氣品質不佳的情形，觀傳局為參與民眾健康考量，也迅速緊急因應，除了商請衛生局提供口罩外，就連南部的醫療器材廠商也主動響應，專程趕搭高鐵北上，帶了1萬個口罩到燈節現場，免費提供給觀傳局發送給需要的民眾索取，希望大家開心參加活動也顧健康。

(中時)