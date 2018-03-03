聽不到更要練！挺過霸凌　東明相分享自身聽損經歷

電影「練習曲」主角、藝人畫家東明相，以自身經歷分享，鼓勵聽障者要勇敢「多聽」和「多講」，持續確認自己的發音。（倪浩倫攝）

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電影「練習曲」主角、藝人畫家東明相，本身是名聽損者，從小念啟聰學校，卻在老師建議下，鼓勵家長送他去普通班，起初一度相當不適應，甚至遭同學霸凌，但最終融入聽力正常學子的生活圈。他以自身經驗鼓勵聽障者，可以抱怨，但一定要努力改變，透過多聽和多講來確認發音，「人生一定能有所改變」。

為了幫助聽損者，華科基金會今年和北市西區輔助中心合辦「助聽器銀行」，可讓設籍台北市的聽障者，免費借用助聽器1個月，並藉由聽力師的親自指導，讓聽損者找到最適合的產品，以及最正確的使用方式，今日也派駐巡迴車到京站，免費提供民眾進行聽力檢測。

東明相今以形象大使身分出席活動，會中也以自身經歷，鼓勵所有的聽障者；他表示，因為聽障的關係，他小學原本念啟聰學校，但遇到一名曾在美國觀摩的老師，並以國外的成功案例，鼓勵家長送東明相去普通班，起初相當不適應，甚至也遭過同學霸凌，但經過努力，終於融入聽力正常者的生活圈。

畢業後，東明相找工作一度四處碰壁，數年前靠著電影「練習曲」走紅，只是礙於先天問題，戲路持續受限，讓他重拾畫筆，卻也畫出一片天、成為知名的明星畫家。

東明相說，身為聽障者，最重要的就是選擇適合自己的助聽器，接著便要努力多聽和多說，持續確認自己的發音；很多聽障者會抱怨上天不公，他表示，抱怨是正常的，但不應把自己封閉起來，要勇於敞開心胸，接受外界的幫助，「只要願意改變，就一定會看到改變。」

(中時)

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