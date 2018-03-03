糖尿病研究新突破 可細分五大類 有助提高治療成效

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目前醫界將糖尿病分為2大類型，全球約7至8成患者屬於第二類，即由肥胖及缺乏運動引致的第二型糖尿病。不過，最新醫學研究發現，糖尿病可以細分為5大類，新分類將有助人類預防糖尿病，並研發更具針對性的治療方法。

瑞典隆德大學糖尿病中心以及芬蘭分子醫學研究院合作進行研究，利用診斷年齡、體重指數等6個指標分析14775名病人的病情。結果顯示，他們所罹患的糖尿病可分為5大類，各自有不同病徵，且具有基因獨特性。

研究結果發現，糖尿病的5大類型包括：第一類患者的免疫系統幾乎不分泌胰島素，患者通常在兒童時期發病，即現有的第一型糖尿病，此類糖尿病稱為「自身免疫性糖尿病」；第二類患者病徵與第一型糖尿病相似，但他們的免疫系統沒有問題。這類稱為「胰島素缺乏型糖尿病」；第三類：患者通常過重，身體雖然能製造胰島素，但細胞對正常濃度的胰島素反應不足，稱為「胰島素抵抗型糖尿病」；第四類患者通常過重，病情與第三類相似，但新陳代謝較接近正常人，屬於輕度糖尿病；第五類：患者年齡較其他糖尿病類型的患者大，病情較輕，屬於輕度糖尿病。

主導研究的格羅普（Leif Groop）教授表示，這項研究有助研發新的糖尿病藥及更具針對性的療法。此外，醫生也可以採取更積極的方法醫治前3類較嚴重的糖尿病患者。

不過，格羅普教授強調，新的研究發現不代表新的治療方法會立即出現；加上研究本身有其限制，例如僅針對北歐人口進行分析，鑑於各國患者情況不同，可能會出現差異。專家指，未來將針對其他地方的患者，找出更多類型的糖尿病。相關研究結果發表於權威醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）。

(中時)

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