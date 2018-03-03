30年前一場大車禍 帶來吳凡「百態觀音」銅雕

2018年03月03日 17:11 中時 李金生

吳凡的觀音菩薩作品寶相莊嚴，兼有救苦救難的慈悲神情。（李金生攝）

書法大師吳鼎仁應邀觀賞「百態觀音」系列作品。（李金生攝）

吳凡的歷史人物和宗教銅雕作品。（李金生攝）

吳凡的作品在飄逸衣袂中表現一種閑適自在、超凡脫俗的氣場。（李金生攝）

吳凡的作品讓人在目睹觀音菩薩慈悲柔美的笑容中，感受來自內心深處的激賞和讚嘆。（李金生攝）

吳凡的銅雕作品讓人在遠觀近賞之間，心生滌盡俗慮的感懷。（李金生攝）

「百態觀音」的系列作品之一「一葉觀音」，展現一種悠然自得的神韻。（李金生攝）

金門鄉親應邀觀賞，對吳凡作品給予高度評價。（李金生攝）

吳凡強調，「這是修行，也是一種傳承，而我將堅持下去！」（李金生攝）

在30年前一場昏迷3天3夜的車禍，與觀世音菩薩感應結緣的藝術家吳凡，發願窮盡一生精力創作100件以「百態觀音」為主題的銅雕作品。他在今（3）日於金門縣文化局舉辦首批34件個展，期待與鄉親用清靜心成長智慧，一起遠離婆娑世界的種種煩惱。

1968年在小金門出生長大的吳凡（WuFan），畢業於亞太創意學院茶陶系，被譽為兩岸三地銅雕藝術的重要工作者之一，曾受邀至行政院藝廊展出，並入圍海峽兩岸文化產業博覽會「中華工藝精品獎」。作品跨越景觀藝術、佛像雕刻、陶藝創作領域，尤其擅長以純熟的傳統技藝工法，描摹富有「禪意」的佛教藝術之美，兼有虔誠向佛、慈悲為懷與莊嚴淨美的神韻，總讓人在遠觀近賞之間，心生滌盡俗慮的感懷。

在兩岸佛像雕刻藝術鑑賞家的眼中，吳凡的佛像作品洋溢莊嚴寶相，也蘊藏飽滿氣韻，可以將透散的能量源源不絕傳送給觀賞者。尤其「百態觀音系列」作品，在飄逸衣袂中展現一種閑適自在、「眼觀鼻、鼻觀心」超凡脫俗的氣場，更讓人在目睹觀音菩薩慈悲柔美的笑容中，感受來自內心深處的激賞和讚嘆。

吳凡的作品遍布全台，如中台禪寺惟覺禪師雕像與靈巖山寺、大仙寺千手觀音，其中還有2座高達12公尺觀音佛像矗立在臺中北屯松竹寺與埔里鯉魚潭邊，讓路過的人都能感受宗教藝術的壯闊之美。

談到與觀音菩薩的緣分，吳凡回憶19歲那一年，他遭遇一場十分嚴重的車禍，人在醫院昏迷3天3夜，迷糊中聽到1位婦人不斷呼喚自己，循聲尋去後悠然醒來，但病床旁邊空無一人，心底因此十分納悶。多年後從事佛像雕刻，每每雕刻觀音菩薩時，總會心生一股溫暖、熟悉感覺，才恍然領悟那聲聲的呼喚正是觀音菩薩大慈大悲前來救助，一種人神的感應和交會，當下讓他激動不已，發願要盡一生心力與功力，創作100件以「百態觀音」為主題的作品，將佛教的慈悲心與大智慧傳向人間社會。

吳凡說，「我知道也理解我終其一生的使命，在透過佛像的創作與實踐過程，將佛家的莊嚴、慈悲攝受給每一位觀賞者，這是修行，也是一種傳承，而我將堅持下去！」

吳凡銅雕藝術「百態觀音」個展，展出地點：金門縣文化局文物特藏室、時間：3月3日至3月31日，每日上午8時至晚間6時。

(中時)