中國首艘核動力航母　設計亮點搶走美法鋒頭

2018年03月03日 17:16 中時電子報 何宜玲

中國殲15戰機於遼寧艦上起飛。（圖/中新社）

全球首艘核動力航母，也是美國海軍第一代的航空母艦，自1961年正式服役以來，核動力航母的發展歷史至今已有將近60年的歷史。除了法國戴高樂航母以外，其餘全是美國擁有。中國官方近日證實正在趕建首艘核動力航母，這艘新一代的中國航母，除了具備核動力航母傳統上擁有的優勢以外，還有不同的設計和突破，預計未來可能搶走美法核動力航母的風采。

中國核動力航母單就新型核動力航母相較於傳統的常規航母來說，已經具備相當多的優勢：

首先，核動力航母比起常規航母當然具有動力上的優勢，1次核燃料可以使航母航行數十萬海浬，讓航母幾乎擁有了無限動力，這是常規航母無法達到的航程。

也就是說，核動力航母只要是更換1次核芯，大約可以連續航行10年。

此外，常規航母會排放高溫廢氣腐蝕艦上設備，影響艦載機要著艦時的湍流，但是核動力航母可以一勞永逸的消除這個問題。

核動力航母不需要傳統航母的進氣道、排氣道和大型煙筒，不但可以增加艦艇強度，節省出來大量空間，可以裝載更多航空燃油、武器彈藥和補給品，提升航母性能，增加自持力。

核動力航母也不會有傳統航母的噪音和毒氣，加上電力充足、空調更好，優化的工作和生活環境，可以讓保證艦員擁有最佳戰力！

根據新浪軍事報導，中國首艘核動力航母除了具有基本配備的優點上，勢必在設計上更往前突破，估計會往這些方向走：

由於美國尼米茲級的核動力航母動輒10萬噸級的排水量，企業級也有8-9萬噸。但目前中國遼寧艦和首艘國產航母都屬於5-6萬噸級的中型航母，因此下一代航母勢必超越中型，往大型航母邁進。

此外，中國海軍對於艦艇隱身性的要求逐年增加，從驅逐艦的設計就可以看出，而航空母艦在海中形成龐然大物，不只雷達反射面積大，電、磁、聲、光、熱等訊號都很強，因此隱身設計有其必要性。

除了航母朝向海上隱身的方向設計以外，當然搭載的艦載戰鬥機也一定會選擇隱身載機，並簡化飛機的種類，以提升艦載機的多用途性。不管中國海軍最後選擇殲-20還是殲-31，未來一定會更看重隱身的功能。

最後，新型核動力航母可能在自動化和智慧功能更加用力，以降低人員編制，減少人事成本支出，以及降低可能衍生的設備維修附加費用，讓全艦的使用費用降低，提高航母壽命。

(中時電子報)