律師說法》扣薪問題好困擾？老闆、員工看過來

扣薪問題好困擾？老闆、員工看過來。（報系資料照）

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、天秤座法律網

A老闆表示員工因欠銀行錢，被銀行聲請扣薪，法院也核發執行命令，要求公司每月扣押該名員工三分之一的薪資，甚至銀行來電要求公司將扣住的薪資轉戶銀行所提供的戶頭，公司真的要照做嗎？

●法律評析

扣薪問題是實務上常見的強制執行手段，許多公司在不清楚的情況下沒有執行扣薪或將扣得薪資移轉給債權人，但債權人可能不只一人，後續公司反而被其他債權人提告，認為有損害其他債權人的權利，不得不慎！

收到法院執行命令後，就要馬上扣薪嗎？

是的。法院如已核發執行命令時，公司一定要依照執行命令內容予以扣押債務人薪資，如不予扣押時而造成債權人損害，恐面臨債權人求償。

那該扣多少薪資呢？

依法院核發執行命令內所載內容進行扣押。每份執行命令中法院均有要求公司(第三人)做何種行為，扣押多少薪資，公司只要依照執行命令上所在的內容進行處理即可。

債權銀行來電要求公司轉帳要照做嗎？

如果僅有銀行電話或發文通知，而無法院公文時不需要理會。法院如要公司移轉債務人薪資時，會再核發移轉命令，建議公司收到移轉命令後依該命令內容移轉給債權銀行，否則若債權銀行不只一間，卻僅移轉給特定債權銀行時，公司可能會被其他債權銀行求償。

員工扣薪後無法生活怎麼辦？

老闆可以建議員工依照「消費者債務清理條例」聲請更生或清算，徹底解決債務，回復正常生活，但也要注意坊間有許多代辦業者，其並無律師身分，且代辦費用不低，很多人白花冤枉錢後又無法徹底解決債務，建議尋求律師予以協助，才不會被當冤大頭。

（本文轉載自天秤座法律網）

(中時電子報)

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