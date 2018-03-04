《全球星期人物》Prada惡魔原型 美國《Vogue》主編安娜溫圖

2018年03月04日 08:31 中時電子報 李靖棠

提到安娜溫圖（Anna Wintour），可能很多人對她不那麼熟悉，但只要一提到當年火紅的電影《穿著PRADA的惡魔》（The Devil Wears Prada）、甚至是由梅莉史翠普（Meryl Louise Streep）飾演的米蘭達時，你可能就會知道她是誰了。電影中的米蘭達，正是現實生活中的安娜溫圖原型人物，這位長年頂著鮑柏金短髮與酷酷墨鏡的她，以30 年美國版《Vogue》雜誌總編的資歷，成為歐美時尚圈舉足輕重的媒體人。

真假米蘭達：梅姨與安娜溫圖的對話。

現年68歲的安娜溫圖，出生於英國倫敦，父親是知名倫敦《標準晚報》的編輯、母親是美國人。她是英國18世紀貴族小說家伊莉莎白·福斯特夫人（Elizabeth Cavendish）的後裔，有一個哥哥和3個弟弟，但大哥吉拉德在幼年時因車禍去世、三弟派翠克則是英國《衛報》（The Guardian）外交政治線的記者。中學開始就對於時尚和流行服飾很感興趣，又得力於外祖母經常從美國寄來當時流行飾品，更讓她對此投入且著迷。

與英女王伊莉莎白二世（圖左）並肩欣賞走秀的安娜溫圖（圖右）。（圖/美聯社）

與「老佛爺」卡爾·拉格斐（圖右），共同出席公開活動的安娜溫圖（圖左）。（達志影像/Shutterstock）

在父親的安排下，曾短暫地進入哈洛德百貨（Harrods）實習，但因為不感興趣而辭職；並在男友介紹下，進入地下嬉皮雜誌OZ工作。1975年搬往美國紐約，成為《哈潑時尚》（Harper's Bazaar）雜誌初級時尚編輯。在進入《Vogue》雜誌之前，曾待過《紐約》（New York）、《Viva》和女性雜誌《Savvy》等，直到1983年，在友人安排下，獲得《Vogue》雜誌前總編格蕾絲（Grace Mirabella）面試機會，並成功取得進入《Vogue》工作的機會，成為新的創意總監。

出席時裝秀的安娜溫圖。（圖/路透社）

出席紐約大都會美術館剪綵的安娜溫圖（圖右），與前第一夫人蜜雪兒（圖左）合影。（達志影像/Shutterstock）

1985年成為英國版《Vogue》雜誌總編，返回英國的安娜溫圖，大刀闊斧地對人事進行調整，一度引發職員編輯們的反彈。在此之前，她剛與哥倫比亞大學（Columbia University）兒童心理學教授大衛沙佛（David Shaffer）完婚，兩人的婚姻維持了15年，最終在1999年宣布離婚，兩人育有一子一女：查理與凱薩琳。

安娜溫圖（圖左）是民主黨希拉蕊（圖右）的知名支持者之一。（達志影像/Shutterstock）

專訪中安娜溫圖表示，自己一直是早晨6點起床、打一場網球並在髮廊梳妝後，大約在8點前後進辦公室；如果要參加時裝秀，她也會比預定時間早到，利用時間進行筆記、分派任務和電話溝通，一點都不浪費時間。她更因為傑出表現與名氣，獲得英女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）贈予大英帝國爵級勳章（DBE），使得擁有英國公民身份的她，得以冠上「女爵士」（Dame）的稱號。

Vacation braids are back, styled by @aw beeshaffer（@beeshaffer）分享的貼文 於 PDT 2015 年 6月 月 28 日 7:08 下午 張貼

安娜溫圖的女兒凱薩琳、又被稱為碧·夏佛。（達志影像/Shutterstock）

受到父親影響、擁有完美主義個性的安娜溫圖，對下屬嚴厲苛刻，連名人和設計師都要看她的面子，以至於各種傳聞和風評更是滿天飛。傳聞說，公司內初級職員不能隨便跟她說話、搭同一部電梯；拍攝前必須審批所有衣服和佈置；曾要求名主持歐普拉（Oprah Winfrey）拍封面前減肥；行內人士更指她連銷售也控制，曾威脅他們不再刊登他們的設計等等，都是外界對於安娜溫圖的「刻板印象」和標籤。

出席倫敦時裝週，安娜溫圖（圖右）與凱特王妃（圖左）話家常。（圖/美聯社）

不過，這位被稱為「時尚魔頭」的安娜溫圖，在素有「老佛爺」稱號的名設計師卡爾·拉格斐（Karl Lagerfeld）眼中，卻是這麼形容她，「她（安娜溫圖）很誠實，她會告訴你她真實的想法。是就是、錯就是錯！」也許正因為這種處事方法，加上不怕變化的作風，才讓安娜溫圖能穩坐30年時尚總編的位置。

(中時電子報)