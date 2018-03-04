航空母艦惹議 教部解釋引網友怒轟「歧視還嘴硬」

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中時電子報
／綜合報導

教育部被眼尖網友發現，竟然將平時拿來開玩笑的貶意詞「航空母艦」，收錄進附錄中，並且將釋義解釋成「形容女人身軀龐大」，此舉引發網友撻伐批評「歧視」，對此辭典總編解釋，此語料是來自媒體，實際使用要看語境，不是帶有歧視意味，實際上也只有用來形容女性身材，沒想到這樣的解釋更是引發網友不滿怒批「歧視還嘴硬」。

在教育部的成語典中查詢「航空母艦」，就會出現2種解釋，第1種解釋為一班大眾認為的「能載運轟炸機、魚雷積及戰鬥機等攻擊武器的大型軍艦....」，不過第2種解釋就是引發社會大眾不滿的「形容女人身軀龐大」的解釋，甚至造句舉例「她的身材，真相航空母艦」，這一個解釋正是引發大批民眾不滿的釋義。

根據蘋果報導，國語辭典總編輯許學仁解釋，「航空母艦」此語料是來意新聞媒體報導，是一種比喻，並不帶有歧視意味，實際使用要看語境，他更指出，收錄在附件中就代表尚未成為穩定語料，未來可能隨著時間會有不同解釋，語意會有所變化；而國教院晚間也發出聲明，表示「航空母艦」根據當時的語料，除了船艦義外，另可見形容女性身材的用法，屬客觀記錄當時存在的語言用法。而且，教育部《成語典》將「航空母艦」條收於附錄而非正文，表示這個詞屬於旁參資料，未被視為成語。國教院國語辭典編審會設有性平問題小組，當網友提出意見，便會視情況開會討論。

對此，網友紛紛怒批「超級歧視字言還要硬拗，這是有讀過書的人會形容的語言嗎！」、「哪裡沒歧視 你說的那句不就是說『女生要嬌小可愛』才好嗎」。

(中時電子報)

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