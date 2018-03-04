丁海寅 臉小如瓶裝礦泉水

2018年03月04日 00:18 時報周刊 溫博鈞

丁海寅講到好笑處最後自己會發出「呵呵」笑聲。（希林國際提供）

韓星丁海寅4日首度在台舉行見面會，3日記者會上他現學了「這樣不行（安捏毋湯）」的台語，還認真練習了數次，準備在明天的見面會與粉絲互動時使用。

外型屬於小動物系的他臉小而五官細緻，當他拿起礦泉水喝水時可以明顯對照，他的額尖到下巴正好是一個礦泉水瓶的長度。

記者會上他聆聽問題時雙手戶握，習慣將右手拇指疊於最上方。想喝桌上的咖啡時，他無法一次將吸管戳進咖啡蓋膜，讓全場頓時寧靜下來，可愛的模樣逗笑全場。

他在《機智牢房生活》據中，被認為幾乎搶過主角風采的精彩表演受到矚目，他在劇中展露的精壯身材更成為粉絲們的話題。因劇中演員們多為劇場出身，他認為接演該劇對他來說是個觀摩演技的絕佳機會。

第一次來台的他，對台灣也相當好奇，除了來台必吃的小籠包與牛肉麵之外，也去外面四處逛逛，還想去搭搭看摩天輪，記者告訴他下榻飯店附近就有摩天輪，他說：「晚點我打算就去」。

為了這次見面會，他精心準備了豐富的內容，也會獻唱歌曲。因為會場規模大，他坦承自己面對大群觀眾會有些舞台恐懼症，但他說：「我一定會拿出勇氣與誠意為粉絲表演的。」

(時報周刊)