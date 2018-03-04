日公主跟婚約男友傳LINE聯絡

傳真子公主（右）在與小室圭（左）的婚期宣布延後之後陷入低潮。（取材自網路）

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時報周刊
溫博鈞
雅子妃曾在民間社會工作過才嫁入皇室。（取材自網路）

除了音樂製作人小室哲哉，在日本現在講到「小室」，可能會被先想到的是原預定與皇室秋篠宮家長女・眞子公主結婚，但日前宣布結婚延期的小室圭。

據報導結婚延期是因與小室的母親的金錢糾紛有關。小室圭漸漸被日本民眾認識是從去年5月開始的。他的父親與祖父皆因自殺身亡、母親與通靈者交情甚密等等消息紛紛被媒體挖掘出來。

據最新一期《女性SEVEN 》周刊報導，小室家的種種秋篠宮一開始並不以為意，但皇太子妃雅子在當時已為真子公主與小室的交往感到不安。

但因為皇太子家與秋篠宮家是兩個各自獨立的家庭，因此她無法直接關切此事，但是對雅子妃來說，真子公主是他摯愛的姪女，也是女兒愛子公主的好姐妹，因此仍帶著一定的擔心。

無論是皇太子、皇太子的弟弟文仁親王或是其妻紀子妃，一直都在生活在皇宮或與其相關環境當中，與世間有著隔絕。唯一真正體驗過民間社會的只有曾在外務省（相當於外交部）工作過的雅子妃。果然體驗過一般社會的雅子妃預先料中了婚事可能造成的不安。

據傳真子公主一心一意想要早日下嫁到民間成為一般人，在婚事宣布延期之後，她與母親紀子妃關係惡化，食欲不振，把自己關在房間中跟小室圭用LINE互相聯絡。而不少日本網友認為，真子公主嫁給小室絕對是錯誤的選擇。

(時報周刊)

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