馬英九住宿已倒塌統帥旁邊老飯店 碰上花蓮又地震

前總統馬英九對民眾拍照來者不拒，不忘叮嚀遊客要常來花蓮旅遊。（本報系資料照片）

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中時電子報

到花蓮2日遊的前總統馬英九，昨返台北處理私人事務後，再度搭台鐵到花蓮，剛好遇到台鐵電車故障，以致行程遭延誤，他抵達花蓮後，晚上住在已倒塌統帥飯店旁的一家老飯店。碰巧4日凌晨，花蓮又發生規模4.6地震。

有民眾3日晚間在花蓮火車站捕獲野生馬英九，當時人潮不多，民眾一看到馬興奮大叫：「總統好！」

據《聯合報》報導，馬前總統返花後，晚上住在統帥飯店旁的一家老飯店，他特別選了間數少又小的飯店，民眾猜測馬這樣做可能是親民的表現，也或許是特別挑選災區附近，想用行動證明花蓮很安全。

馬前總統稍早前在臉書說，地震過後，花蓮需要的不只是捐款，更需要的是遊客人潮。他希望以行動支持，證明花蓮真的很安全，為花蓮的觀光略盡棉薄之力，讓花蓮榮景早日恢復正常。他歡迎民眾作伙來，和他一起體會花蓮之美。

馬英九公布的4日花蓮行程：

06:30　爬美崙山／起點：美崙山生態展示館（花蓮市尚志路25號）

11:00　參訪「山中傳奇」民宿／花蓮市石壁街26號

15:10　參觀花蓮舊酒廠文創園區／花蓮市中華路144號

16:10　參觀七星潭風景區／花蓮縣新城鄉北埔村

17:30　參觀花蓮市區商店街／起點：花蓮市中華路和大禹街口

18:00　參觀東大門夜市及燈會／起點：花連市重慶路與福町路口

(中時電子報)

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