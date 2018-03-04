維安警報？白宮外傳槍響 一名男子自轟身亡

白宮外今傳槍響 一名男子疑自轟受傷，警方現場拉封鎖線調查(圖/美聯社)

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白宮外傳槍響，荷槍實彈特勤人員巡邏警戒(圖/美聯社)

(06:00更新)：開槍男子傷重身亡。

一名男子今天在位於白宮大門前的北圍欄舉槍自轟身亡，白宮周邊緊急戒嚴封鎖。白宮表示，當時人在佛州海湖莊園的川普總統已聽取簡報。

美國白宮外圍今天傳出槍聲，一名男子中槍受傷。特勤局事後緊急封鎖白宮，初步懷疑有人開槍自轟，沒有其他人受傷。案發時，美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞正在佛羅里達州的海湖莊園渡假，不在白宮內。白宮新聞副秘書吉德里表示，「我們已知悉此情勢，總統已聽取簡報。」

特勤局表示，白宮北面的圍欄外，今天發生一名男子開槍自轟案，男子身份及傷勢不明。案發後，大批警車趕到現場，警員拉起封鎖線，在場有荷槍實彈的警員戒備。華盛頓警方專責調查謀殺及自然死亡的小組也到場調查。

白宮大門前北圍欄傳出槍聲後，周邊大幅戒嚴封鎖(江靜玲攝）
平日遊客如織的白宮前拉法葉廣場也在事發後遭封鎖（江靜玲攝)

這起案件發生在當地時間周六（3日）接近中午，槍聲傳出之際，大批記者正在白宮的新聞簡報室內出席新聞發布會，記者在聽到槍聲後，尋找安全地方躲避，特勤局事後緊急封鎖白宮。

華盛頓市區今天陽光普照，這起事件發生時，正值周六白宮前拉法葉廣場北圍欄一帶遊客最多的時段。據一名當時在現場附近的人士指出，大家都嚇壞了；警車和救護車在事發後數分鐘內抵達現場，疏散驚嚇的群眾並封鎖周邊。

警方隨後宣布該名以手槍自盡的男子已死亡，但其身份和動機依然未明。

川普在事後的推特貼文，並沒有提及這起槍擊，反而是談及美國過往總統治國無方，簽署「愚蠢」的貿易協議，令美國的年度貿易赤字高達8000億美元。川普總統和第一夫人梅蘭妮亞擬定於美東時間3日下午4點45分由佛州返抵白宮，準備出席晚上華盛頓記者組成的「烤架俱樂部暨基金會」133周年晚宴。

白宮維安最近頻傳警報，川普上月24日在白宮接待澳洲總理期間，一輛白色客貨車突然撞向白宮外的安全路障，白宮一度全面封鎖一小時，肇事的35歲的女司機事後被捕。

(中時電子報)

文章來源：Law enforcement: Man shot himself outside White House

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