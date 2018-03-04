獨派推台灣獨立公投 葛來儀：這種公投不會發生

2018年03月04日 04:35 中時電子報 高德順

獨派「喜樂島聯盟」擬推動2019年4月6日舉辦台灣獨立公投，前總統李登輝、陳水扁、前副總統呂秀蓮等人參加連署。美國台海問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）認為，這種公投不會發生，總統蔡英文也沒有潛藏的議程來支持這種公投。她還認為，北京並未放棄爭取台灣人心，新推惠台31項措施是「硬的更硬，軟的更軟」手法一部分。

戰略與國際研究中心高級顧問葛來儀接受媒體訪問時，針對獨立公投議題指出，台灣的《公投法》修改時，有些部分是被排除在可能的公投議題之外的，「憲法更改」就是其中之一。根據中評社，葛來儀判斷，真的不覺得這種像陳水扁、李登輝等某些個人推動的公投會發生，重要的是關注已經存在的規則和法律；同時，蔡英文並沒有潛藏的議程來支持這種公投。

對於北京最新推出31項惠台措施，葛來儀認為，新措施是「硬的更硬，軟的更軟」手法一部分。她說，北京在國際空間、軍事等方面對台施壓更大，新惠台措施也許是對施壓的一種平衡，為台灣人從兩岸關係中受益提供機會。至於北京對台具體手法「軟的一面」如何變化？她預判，北京會更聚焦於特定的群體，例如台灣的青年人，因為台灣青年人似乎對統一的興趣較小，有更強的台灣身份認同，北京或許想盡力防止台灣青年人變得更加「反中」。

(中時電子報)