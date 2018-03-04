北海岸農村遊！食蔬品健康、海味飄香萬里

北海岸知名景點，外表八角型，黑白平行相間的「富貴角燈塔」位於台灣本島的極北處（達志影像／shutterstock提供）

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中時電子報
／整理報導

春暖花開，趁著舒爽天氣相揪親朋好友來趟北海岸之旅吧！位於新北市萬里的中幅社區，不僅擁有傳統文化底蘊，還有獨特的農村風情，而社區婦女們的廚藝更加令人讚嘆，透過課程的辦理，運用在地食材研發創意美食，更奪得今年神明淨港盃小卷料理達人賽的優勝，取得於元宵節神明淨港活動中大顯身手的機會，歡迎民眾假日前往新北市萬里區，徜徉北海岸農村風光、大啖美食與美景！

神明淨港盃小卷料理達人賽。（新北市農業局提供）

萬里區中幅社區擁有日治時期開採的煤礦遺址、60年代燒製紅磚的磚廠，以及北管嗩吶文化，蘊含濃郁的傳統文化與農村特色。為推廣在地特色料理，106年透過新北市農業局輔導辦理社區產業活化課程「農村饗宴─大家來呷飯呦」。

區產業活化課程「農村饗宴─大家來呷飯呦」。（新北市農業局提供）

歷時五個月的實作課程，運用在地小農時蔬(南瓜、冬瓜、芥菜…等)及特色食材(透抽、魩魚…等)，研發出多道創新在地料理;並於年底於中幅忠福宮舉辦成果發表會，秀出其中多道創意料理 (三色透抽卷、魩魚海鮮羹、龍鳳腿…等)與點心(養生南瓜饅頭、黃金南瓜粿…等)，讓這些佳餚飄香萬里。

中幅社區發展協會理事長林蕙雅表示，這場活動不僅結合社區居民，還邀請衛生所、區公所與消防隊宣導，總計200多人參與。看到社區居民們積極投入的熱情模樣及長者們共餐時彼此寒喧的笑容，大讚滿桌美食佳餚，讓人感到相當欣慰與幸福，更團結了社區居民的凝聚力與向心力。

新北市農業局長李玟表示，萬里中幅社區與北海岸熱門景點截然不同，山巒間農村景致與傳統北管、礦產文化為主要特色，歡迎大家來萬里中幅社區放慢腳步、細細品味，感受農村鄉土風情。

(中時電子報)

區產業活化課程「農村饗宴─大家來呷飯呦」。（新北市農業局提供）
中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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