影》彰化服飾店凌晨惡火 孝子與母命喪火窟

2018年03月04日 07:28 中時電子報 黃眉青 、 羅懋 、中國時報／ 謝瓊雲 、中天新聞／許致誠 、中國時報／、中天新聞／許致誠

彰化市永安街一處透天厝住宅凌晨發生火警，現場濃煙密布。（謝瓊雲翻攝）

消防隊出動17車、40人到場搶救。（謝瓊雲翻攝）

(13:07更新)今凌晨3時多，彰化市永安街一處民宅發生火警，消防人員獲報前往現場撲救，火勢在1小時左右撲滅，屋內84歲王姓婦人及59歲陳姓兒子被發現時已無生命跡象，送醫急救仍不治，目擊者表示，火舌從1樓竄出，起火原因由消防局鑑定中。

彰化市永安街一棟住宅，4日凌晨3時19分許傳出火警，彰化縣消防局獲報出動各式消防車輛17輛、40人前往搶救，火勢在4時08分獲得控制，但已造成59歲黃姓男子與其84歲母親，母子兩人皆命喪火窟。

永安街市場口一家服飾店一樓4日凌晨竄出惡火，59歲服飾店黃姓老闆和84歲老母不幸葬身火窟；鄰居指出，事母至孝的黃男一家平日都住附近新家，只有母親獨居在舊家二樓，黃男白天顧店，傍晚還會陪母親出門散步、到附近公園、學校操場運動。

鄰居說，黃男與妻子育有一子一女，兒子在國外留學，平時他都等黃母睡了再回家，但因近日黃母身體微恙，他3日晚間住下以便就近照料母親，不料一場惡火竟將母子兩人帶走，市場裡和附近的老同學、老鄰居一早聽聞噩耗皆惋惜不已，感嘆老天不留好人。黃妻到醫院看見丈夫一夜之間天人永隔當場癱軟昏厥，由黃男妹妹和女兒回到舊宅處理善後。

消防人員將陳家母子救出時已無生命跡象。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣消防局第一大隊長詹江洲表示，火警發生在永安街一棟3層樓的透天厝住宅，消防隊員趕到現場時，見整棟樓已經濃煙密布，並傳出有2人受困，待控制火勢後入內搜救，先在3樓的浴室找到已陷入昏迷的黃男，緊接著又在二樓中間的房間，找到黃母，可惜2人皆已無生命跡象、送往彰化基督教醫院急救後宣告不治。

詹江洲指出，現場發現一樓服飾店面全面燃燒，推測起火點應該在一樓，不排除是電線走火，但詳細起火原因仍需再做鑑識調查釐清。

(中時電子報)