3／4三大報頭條要聞

2018年03月04日 07:30 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●國人歡度元宵，不巧遇到鋒面來臨前晴朗無風的天氣，加上民俗節慶大量燃放鞭炮，境內汙染物持續累積，昨日中午高達18測站PM2.5「紫爆」，全台西半部從基隆到台南，空氣品質指標（AQI）多半達到對所有族群不健康的紅害等級，連彰化縣地標八卦山大佛都「霾」沒了！

●2018年底地方選舉11月登場，民進黨明天起一連三天，舉行高雄市、台南市及嘉義縣長黨內初選電話民調；據了解，在三個初選縣市完成提名，且高雄市長陳菊確定代理市長人選後，等月底訪美結束，研判她就將北上接下總統府祕書長一職。

●蔡政府推動軍人年金改革，引發反彈聲浪，退伍軍人團體2月26日發起突襲行動，前往立法院抗爭。對此，前立委、中華泛藍聯盟創盟總召鄭龍水指出，蔡政府上任後推動多項改革，卻未與民眾做好溝通，致使民調持續下滑，大小抗爭不斷，呼籲蔡政府應徹底省思。他強調，軍公教警消勞並不反對改革，但改革必須循序漸進，讓民眾及被改革者信服。

●元宵節當天台東市區陣頭遶境、炸寒單鞭炮聲震耳欲聾，卻也導致台東空氣品質在晚上8時，出現對所有族群不健康的紅色警示。不過台東縣議員林琮翰昨強調，傳統遶境少不了鞭炮，與西部的空氣汙染相比，台東的紅害傷害已經是最低，不同文化仍需彼此尊重。

◎旺報

●在大陸國台辦與港澳辦傳出將要整併之際，全國兩會3日正式登場，全國政協主席俞正聲在工作報告中，除了重申一中原則的九二共識、反對台獨，也提到要「加強同港澳台僑同胞團結聯誼」，有媒體問及國務院總理辦公室主任石剛整併一事，他未否認，僅表示不知道主管領導名單；當日兩會還特別安排國僑辦主任裘援平受訪發言，稱僑務部門將在更高更廣的平台，都為部門整併釋出訊號。

●人民網微信公眾號3日透露，今年大陸全國兩會期間將審議《中華人民共和國監察法（草案）》，在全國省級監察委員會已經組建的背景下，大陸的「國家監察委員會」可謂呼之欲出，由誰來出任監察委主任，相關人事也備受關注。

●為了留住下一個BAT，大陸正積極進行股改，爭取獨角獸回歸A股上市，而大陸全國兩會登場首日，包括百度董事長李彥宏、網易公司董事局主席兼首席執行官丁磊、搜狗CEO王小川等在內的兩會代表紛紛表態，如果政策允許，考慮回國上市。

●大陸推出惠台31項措施之後，不少市場人士就認為，未來台企赴陸上市的進程可望因此加快，分析人士指出，儘管目前大陸的證券法規尚未針對台企在A股上市開闢「綠色通道」，但從大陸國台辦已經表態要支持台商在A股IPO（首次公開募股）後，大陸各地方政府隨即在近期投入輔導工作來看，有關台企在A股掛牌的「惠台措施」仍值得加以期待。

◎工商時報

美股摔跤，拖累台股上周價跌量縮，惟逆勢股華新、日盛金、大成鋼等獲法人青睞，不懼盤面震盪價量齊揚，在技術面、籌碼面雙重優勢下，可望成為大盤混沌之際，穩定市場信心的多頭尖兵。

●美國總統川普宣布將對進口鋼鐵和鋁製品課徵高額關稅後，歐盟揚言採取反制措施，點名將對哈雷機車、Levi's牛仔褲和波本威士忌等美國產品課稅。消息人士透露，歐盟考慮對價值35億美元的美國進口產品，課徵25％的報復性關稅。

●大陸第13屆全國政協第一次會議昨（3）日召開，正式揭開今年全國「兩會」序幕。全國政協主席俞正聲在會上提出的工作報告中，關於今後政協工作的涉台篇幅大幅縮減，且罕見併入港、澳、僑內容。外界不免揣測，近日國務院台辦與港澳辦可能合併的消息真實性又多了幾分。

●立法院新會期開議，上會期已付委但未排審的《公司法》修正草案被列為政院30條優先法案之一。一般預料，包括「公司治理人員（公司秘書）」、「法人董事條款」、「E化平台」，以及爭論許久的「股東名簿備置」、「揭露實質受益人」等5大議題，將成為審查攻防重點。

(中時電子報)