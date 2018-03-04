影》白人男子白宮外舉槍射頭身亡 逾百人驚逃

2018年03月04日 07:36 中時電子報 楊幼蘭

3 shots fired at #whitehouse in #WashingtonDC . Area is now locked down. pic.twitter.com/rRQ2IXinQ7 — Florian Luhn (@FlorianLuhn) 2018年3月3日

美國特勤局發言人說，1名白人男子周六接近中午時，在白宮前方的人行大道上舉槍射擊頭部，自盡身亡。而華盛頓哥倫比亞特區警察局推文稱，這名男子已宣告死亡。

據CNN與《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，美國特勤局說，這名男子約上午11時46分走向白宮北側安全護欄，「掏出預藏手槍開了好幾槍，目前似乎沒有任何一槍是朝白宮發射。」

據目擊者說，這名男子站在超過百人的群眾中舉槍自盡。而特勤局說，他開了好幾槍，當民眾倉皇走避時，他便砰然倒在地上。

一名執法消息人士說，這名男子在開槍自殺前，先轟了自己的手機。

特勤局發表聲明說，在通知親人前，暫不披露男子的身分。聲明又說，雖然當時白宮前方的賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）有超過100人，絕大部分是觀光客，但並未傳出其他人員受傷的消息。

員警和救護人員迅速趕赴現場，白宮隨即關閉。而位於白宮北側的區域展開淨空與封鎖，警方也沿附近K街（K Street）整個街區拉上封鎖線，搜索一輛停放的汽車。

事發當時，美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞正在佛羅里達州自家的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）。川普預定稍後返回華府，出席年度烤架俱樂部（Gridiron Club）媒體晚宴。

白宮副新聞秘書吉德里（Hogan Gidley）表示：「我們已知悉這事件，總統已聽取簡報。」

而特勤局表示，華府警方將主導這起槍擊案調查，由特勤局和其他機構提供協助。

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(中時電子報)