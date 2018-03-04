解放東西半球美到發光 伊能靜：這就是知天命年齡？

2018年03月04日 08:05 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

伊能靜大尺度曬東西半球美翻。(圖／翻攝自伊能靜微博)

網友驚呼伊能靜身材這麼有料。(圖／翻攝自伊能靜微博)

3月4日是伊能靜49歲生日，凌晨她就在微博發文，祝福自己「能一直這麼性感而感性的活下去」，她也曬出一系列美照，其中穿著碎花長洋裝，胸前挖洞露出渾圓東西半球，另一套穿上圖騰短洋裝，放送雪肌美背和筆直長腿，網友狂讚「49歲的狀態還能這麼好」，也驚呼原來她身材這麼有料。

在年屆50歲的生日，伊能靜擁有幸福美好家庭，也懂得把握當下，她感性說：「多麼喜歡這個年齡，愛現在的自己」，兒子哈利在國外一樣獨立，公婆待她像親生父母，和媽媽、姐姐互相扶持，1歲半女兒米粒成長快速，更重要的是老公秦昊，雖然個性和文化背景不同，但有緣結為夫妻，都讓雙方成了更好的人，「他讓我懂得婚姻的智慧幸福並不是王子與公主，而是兩個靈魂的學習」。

「啊！這就是知天命的年齡嗎？多麼美好，生命曾糊塗的走了一半，發現還能不糊塗的走完另一半」，她也祝福自己「能一直這麼性感而感性的活下去」，並曬出一系列性感美照，渾圓東西半球、美腿、美背全都露，不只臉蛋凍齡，身材依舊火辣，完全不像49歲，網友狂讚她簡直就是妙齡少女，也驚呼原來她這麼有料。

(中時電子報)