MLB》林子偉跑回追平分 紅襪熱身賽輸洋基

林子偉代跑跑回追平分，但中斷熱身賽連續上壘紀錄。(美聯社)

友善列印
中時電子報

效力紅襪的林子偉截至昨天，春訓熱身賽場場上壘，然而，紅襪今(4日)對上洋基，林子偉替補代跑跑回追平比數的1分，但隨後2次打擊機會繳白卷，連續上壘紀錄停在第7場，終場紅襪3比5吞熱身賽第3敗，另在印地安人的張育成相隔1天再替補上場，不過沒有打擊跟守備機會。

兩隊此役戰況膠著，前5局打完1比1戰平，6上洋基好不容易取得1分領先，但紅襪馬上在6下還以顏色。該局莫蘭(Micth Moreland)率先敲安上壘後，由林子偉接替跑壘；林子偉接著靠隊友敲安，推進到三壘得分大門，1出局後雷昂(Sandy Leon)敲安，送林子偉跑回追平分。

紅襪隨後再靠1支安打，進帳超前的第3分，然而投手群卻不爭氣。8上2名投手接力登板都遇襲，洋基單局出現3安攻得3分反超，以5比3逆轉紅襪。林子偉代跑後，接替鎮守游擊防區，沒出現失誤，但打擊2打數盡墨，總計8場熱身賽出賽後，打擊率從2成73掉到2成31。

另，印隊跟巨人交手前7局打完，印隊4比8落後，張育成於8上替補守游擊，沒有等到守備機會，也沒上場打擊，打擊率維持4成。落後4分的印隊9上投手群又遭狙擊，一口氣丟掉5分，終場4比13輸球。而道奇對響尾蛇一役，李振昌也中繼上場投1局無失分，熱身賽首度無失分。

(中時電子報)

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