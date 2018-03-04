蘇煥智退黨參選 林濁水分析準候選人回應稱「怪怪的」

2018年03月04日 08:13 中時電子報 謝雅柔

前台南縣長蘇煥智昨拋震撼彈，宣布參選台北市長，並退出加入27年的民進黨，以無黨籍之姿參選。對此，前民進黨立委林濁水舉姚文智、丁守中、呂秀蓮回應為例，並表示「準候選人一個個都怪怪的」。

蘇煥智昨在台大校友會館舉行記者會，發表「台灣不能再等待」聲明，宣布退黨並參與今年台北市長選舉。他說經過1年9個月觀察後，他不得不承認，小英政府與民進黨高層的政治經濟社會路線，已經偏離振興經濟、照顧弱勢的基本路線，不但與他個人的理念相衝突，也悖離民進黨創黨初衷。蘇煥智強調，台灣與人民真的不能再等，若他繼續留在黨內，將無法再對台灣有所貢獻，因此在宣布參選台北市長時，也同時退出參加27年的民進黨。

對於蘇煥智脫黨參選，姚文智說，民進黨對首都的責任無法迴避，必須提名自己的候選人，不管能否整合或五路齊發，只要堅定自己的價值就可勝選。丁守中表示，這是民進黨權謀、沒把市民福祉放在眼裡的結果，以及民進黨基層反彈的冰山一角。呂秀蓮則說重話，若黨中央最終仍選擇禮讓柯文哲，「黨會付出嚴重代價」。

對此，林濁水說「回應起來，準候選人一個個都怪怪的」。他說這些準候選人想選想得不得了就一定會這樣？真是選舉威力大。

(中時電子報)