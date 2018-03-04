張曼玉扮媽祖！當代館演繹「影像的謀反」

2018年03月04日 08:34 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

永遠的女神「張曼玉」身披純白古裝薄紗，莊嚴臉上、面露微笑，飾演慈悲默默守護海上漁民的「媽祖」；2015年，敘利亞男童亞蘭伏屍沙灘照片傳遍全球，喚起對難民關注！看似全球化的世界其實貧富不均比想像更嚴重，有許多被「掩蓋」的人群在影像中仍看不見！建成國小校園的聲音經過「摩斯密碼」轉換中，成為另一種符碼！

約翰．亞康法的雙頻道影像作品《信仰之舉》。（當代館提供）

人手一機，在科技化無遠弗屆的世界裡，我們可能是被射者、事件主角，或者我們也是拍攝者！然影像真能呈現「所謂的真實」嗎？經過剪接、經過權勢，影像文化背後似乎也被全球媒體「霸權」所掌控！今年春天，來當代館見證所謂的影像極限吧！由五位來自世界的藝術家以「錄像」詮釋他們眼中的「影像的謀反」！原來聲音、影像被記錄了，傷痛依然存在！影像也不只有「單看的正面」，側寫、背後都有可能我們無法挖掘的「真實」！

葉．芭塔娜的《地獄》。（當代館提供）

●當代館大展 「影像的謀反」

台北當代藝術館三月開展之主題策畫大展「影像的謀反」，由黃香凝擔任策展人，邀請到國內外五位廣受世界各大知名藝術館和展覽評選肯定的藝術家：艾薩克‧朱利安 Isaac Julien（英國）、約翰‧亞康法 John Akomfrah（英國）、葉‧芭塔娜 Yael Bartana（以色列）、許家維（台灣）、吳燦政 （台灣），他們共同的特色是透過交織現實與虛構的影像敘述和空間聲響，將源自真實的事件或歷史以非單一線性敘事的手法呈現，探討現今全球化社會的資本流動、人口遷移、宗教與國族強權等議題。

艾薩克．朱利安的九頻道錄像裝置作品《萬重浪》。（當代館提供）

●國際巨星張曼玉、趙濤，書法家鞏法根聯訣共演

本次展覽最巨型的作品，是英國藝術家艾薩克．朱利安的九頻道錄像裝置作品《萬重浪》。九個雙面投影布幕環繞當代館最大的挑高展間，氣勢恢宏。作品創作靈感源自於2004年英國莫克姆灣的中國籍海貝採集工人集體遇難事件，藝術家將此事件結合中國歷史與神話，構築出虛構與真實並置的故事。

由張曼玉飾演護佑海上漁民安全的神祇媽祖；趙濤裝扮成三十年代上海租界的人物；同時鞏法根的書法穿插於其中；迴響著詩人王屏朗誦回應莫克姆灣事件的詩作《紙船（Small Boats）》，以及連結中國紅等東方意象，演繹中國移民歷年遷徙，並對應了朱利安藉由影像創作追尋自身的生命源頭。

艾薩克．朱利安為獲獎無數的知名導演和藝術家，曾獲透納獎提名，並曾連續二屆受邀參與威尼斯雙年展，卡塞爾文件展、龐畢度中心、MOMA、泰德現代美術館、雪梨雙年展等也都有他作品的踪跡。最近甫獲大英帝國司令勳章(CBE)並選為皇家院士(RA)。

許家維的《飛行器、霜毛蝠、逝者證言》。（當代館提供）

●從當代藝術影像穿梭至不同的時間、空間、記憶

本次參展作品的影像呈現，在創作手法上不再如早期錄像藝術對敘事性的挑戰，而是回到電影的拍攝手法中吸取經驗，進而擁抱敘事以處理當代社會性議題，也讓未來有了新的創造與開展的可能性。

許家維的《飛行器、霜毛蝠、逝者證言》。（當代館提供）

許家維的《飛行器、霜毛蝠、逝者證言》，以日治時期海軍第六燃料廠遺址作為拍攝背景，並以昔日工廠員工的回憶錄作為旁白，飄移的空拍畫面與二戰期間的美國與中國的盟軍轟炸機影像資料，以四頻道亂數播放的方式交錯呈現，讓影像敘事變得隨機且偶然。而主要分布於日本等高緯度地區的霜毛蝠，近幾年皆會到軍工廠的大煙囪裡產子，為臺灣唯一的霜毛蝠棲息地，成了連結台日歷史記憶的某種符號。許家維曾於代表台灣於威尼斯雙年展台北館展出，去年更以《回莫村》獲第15屆台新藝術獎年度大獎。

吳燦政的聲音裝置《重新編碼》。（當代館提供）

吳燦政的聲音裝置《重新編碼》，為針對當代館歷史與空間限地創作的全新作品，虛構這座建物歷經日治時期小學校、台北市政府及美術館三個時代空間中的聲音，讓聽者從聲音喚起已然消逝的影像。吳燦政擅長聲音藝術、錄像與影像創作，以台灣的聲音記錄的方式創造質樸的「台灣的面貌」。

葉．芭塔娜的《地獄》。（當代館提供）

葉．芭塔娜的《地獄》，現代城市中穿梭著身穿傳統服飾群眾，將巴西神國普世教會在聖保羅重建所羅門聖殿的事件，對比耶路撒冷聖殿傾毀的場景，並以好萊塢史詩鉅片的手法拍攝。葉．芭塔娜的作品常見於世界重要展會，包括卡塞爾文件展、威尼斯雙年展、柏林雙年展、伊斯坦堡雙年展、聖保羅雙年展、泰德現代美術館等。

約翰．亞康法的雙頻道影像作品《信仰之舉》。（當代館提供）

約翰．亞康法的雙頻道影像作品《信仰之舉》將過去四百年間因宗教迫害所導致的人口遷徙，連結至現今敘利亞的難民危機，呈現流離失所的現實狀態，以及為了追尋更好生活的冒險與失敗。約翰．亞康法也曾受邀於卡塞爾文件展、威尼斯雙年展、龐畢度中心、MOMA、泰德現代美術館等重要展會及美術館展出。

葉．芭塔娜的《地獄》。（當代館提供）

「影像的謀反」The Rebellion of Moving Image

展覽時間：2018/03/03（六）— 05/06（日）

展覽場地：台北當代藝術館

(中時電子報)