畏罪尋短？槍殺早餐店老闆娘 兇嫌駕車衝漁港身亡

2018年03月04日 08:52 中時電子報 黃眉青 、 吳家詮 、 李昀 、中國時報 郭韋綺 、中天新聞 杜蘊潔 、中國時報、中天新聞 杜蘊潔

畏罪尋短？行刑式槍斃早餐店老闆娘 兇嫌疑駕車衝漁港

蕭男已無生命跡象。(郭韋綺翻攝)

蕭男已無生命跡象。(郭韋綺翻攝)

(11:14更新，蕭嫌身亡)高雄市興達港上午傳出有人駕車衝入海，警方根據車牌比對，車主是昨天在旗山早餐店犯下槍擊命案的蕭姓主嫌車輛，警方已經趕往現場，不排除嫌犯是畏罪尋短。

犯下旗山早午餐店槍擊命案的45歲蕭姓男子，今天上午7時許，駕車衝入漁港墜海身亡，警消將車輛打撈上岸，在左後座尋獲一把制式手槍，已無子彈，家屬接獲通知已趕往處理。昨天傳出蕭男持槍槍殺前妻老闆，讓家人感到驚訝，如今畏罪輕生，更令家屬心碎。

上午7時許，一名駱姓釣客報案稱，有名男子駕駛白色自小客車，表示要駕車衝入漁港輕生，丟給了700塊請他報案，他還勸男子不要衝動，未料男子隨即踩油門加速往前衝，第一次因底盤太低，車子卡在岸邊，男子倒車再加足馬力衝入漁港，嚇得趕快報警。

警消打撈畫面。(郭韋綺翻攝)

警消打撈畫面。(郭韋綺翻攝)

警方到場發現，白色自小客車倒頭栽墜入漁港，消防局動員大批人力下水打撈，1個多小時後，約9時30分尋男性駕駛，已無生命跡象，比對他逃逸時的穿著及車牌號碼，確認是3日犯下旗山槍擊早午餐老闆命案的蕭男，後座尋獲一把作案手槍。

警方表示，蕭男昨日騎車犯案後，返家請女兒代筆寫下遺書，遺書留在家中，便駕駛自家的白色自小客車循國10嶺口交流道往北逃逸，今早在興達港情人碼頭尋獲蕭男駕車墜海溺斃身亡，疑似畏罪，已報請檢察官和法醫相驗。

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(中時電子報)

犯下槍擊命案蕭姓嫌犯，駕車墜海身亡。(郭韋綺攝)