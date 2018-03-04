俄亮5超猛殺器 真真假假威脅難料

2018年03月04日 09:15 中時電子報 楊幼蘭

動畫顯示俄羅斯飛彈迅速飛向佛羅里達，南大西洋的空防根本發揮不了作用。俄羅斯總統普丁說，這批新型武器能讓美國防禦工事都變成廢物。

《紐約時報》（The New York Times）2日指出，普丁可能在唬人，目前還不清楚，他所說的這些武器中，究竟有多少真正存在。但仔細看他所公佈的影片，可看出它們強有力的備戰狀態，以及如何運作的細節。

核巡弋飛彈

影片顯示，俄羅斯巡弋飛彈可避開反飛彈防禦系統，射程涵蓋全球。而這些飛彈多數都像小型飛機，發動機吸入空氣並燃燒碳氫燃料。理論上，核巡弋飛彈會用小型反應器加熱空氣，並從尾部發射，以製造推進力。

普丁說，俄羅斯科學家已發展出小型耐久核能裝置，能提供巡弋飛彈動力，基本上突破射程的任何限制。而這類技術能避開美國的防禦，並改變權力平衡。然而，分析家卻表示懷疑。「如果我們說的是核武巡弋飛彈，」獨立俄羅斯軍事分析家高茨（Aleksandr Golts）指出，「那不但是技術突破，也是極大的成就。」但他質疑：「那是真的嗎？」

儘管普丁說，這款巡弋飛彈去年底已測試成功，但美國官員說，他們認為，它還沒形成戰力。事實上，它在北極測試時已墜毀。

「薩爾馬特」洲際彈道飛彈

「薩爾馬特」（Sarmat）新型洲際彈道飛彈，也就是北約（NATO）所謂的「撒旦2型」（Satan 2）飛彈，據說是自SS-18「撒旦」飛彈以來最大，殺傷力也最強的飛彈。

它在動畫中顯示，能到達包括南北極的世上任何地方。普丁說，「薩爾馬特」尚未部署，但俄羅斯國防部與飛彈及航太業者都在積極測試。

影片一開始就出現飛彈測試場的畫面，據俄羅斯新聞報導，飛彈在12月測試中，成功從飛彈發射井發射。最後的畫面顯示，裝有9個彈頭的飛彈瞄準佛羅里達，也就是美國總統川普海湖（Mar-a-Lago）度假俱樂部的所在。

一架俄羅斯米格-31戰機投放「匕首」（Kinzhal or Dagger）高超音速飛彈的畫面。（美聯社）

高超音速巡弋飛彈

高超音速巡弋飛彈的秒速可達1-5英里（1.6-8公里），最快比現代客機快數十倍，在這樣的盲速下，得以躲過飛彈攔截。普丁說，這種超快速飛彈已測試成功，並已展開服役測試。

影片顯示，它可能從軍機試射，而飛彈裝的似乎是衝壓噴射發動機，或是超音速燃燒衝壓發動機，而這意味它用的是一般燃料。在動畫中，它迅速爬升，接著以威力強大的彈頭準確命中目標。同樣的，美國也在發展這類武器，並計畫在2020年代部署。

狀況-6（Status-6），又名為卡尼翁（Kanyon）核魚雷

這款由潛艇發射的核動力魚雷能安裝傳統或核彈頭，儘管多數現代魚雷射程都相當短，但在理論上，由小型核裝置驅動的魚雷可能並沒有射程限制，直到目標出現為止。

美國2初公佈的「核武態勢評估」（Nuclear Posture Review）首度指出，這款俄羅斯武器是「新型洲際核武裝、核動力海底自主魚雷」。據普丁說，俄羅斯歷經多年研發後，這項技術去年12月已測試成功，而美國似乎並沒有任何類似的技術。

Avengard高超音速滑翔器

這類武器能靠一般火箭飛入太空，在大氣層中來去自如，並躲開反飛彈防禦系統，在敵方措手不及的狀態下發動攻擊。如今俄羅斯，中國與美國都爭相發展這類超高速機動彈頭。

普丁說，俄羅斯已成功測試這創新的彈頭技術，它能以音速20倍的高速飛行，躲避間諜衛星的追蹤，還有敵方的反擊。而美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）的核子資訊計畫（Nuclear Information Program）主任克里斯登森（Hans Kristensen）則指出，Avengard是「薩爾馬特」新型洲際彈道飛彈的理想搭檔。

(中時電子報)