植樹三千！SOGO三十而「立 」守護海岸美麗

2018年03月04日 09:01 中時電子報 綜合報導

遠東SOGO百貨昨（3/3）日舉辦「SOGO三十而『立』—守護海岸美麗、植樹三千」活動，董事長黃晴雯領軍帶領上百位同仁於萬里海岸植樹造林，響應政府建構國土生物安全網，延伸海岸綠帶面積，解決海岸線後退，成為四面環海的台灣捍衛氣候變遷最堅實的防線。

「SOGO三十而『立』—守護海岸美麗、植樹三千」活動，2018年第一季於林務局提供的國有土地新北市金山萬里大鵬段，由民間海岸造林專家財團法人慈心有機農業發展基金會協助，種下三千棵海岸第一線林帶的林投、黃槿、草海桐等，透過生態工法築起台灣海岸綠色前哨，除捍衛國土外，更阻擋強風飛砂，守護鄰近聚落的居住安全與生活品質。

SOGO黃晴雯董事長(中)與SOGO主管及品牌夥伴種樹前合影。（SOGO百貨提供）

海岸造林因為土壤鹽化、風砂、高溫、缺水等問題具有相當難度，為草海桐剷土時黃晴雯表示，植樹象徵「為台灣土地栽種一片希望」，更期勉超越30年的SOGO百貨向生長在海邊的草海桐，學習其耐風、耐潮又抗旱的特質，能夠成長、茁壯、永續，枝葉又能常保青翠。

黃晴雯也從植樹談到電商，認為氣候變遷、海岸退縮等自然環境變化，對即將轉型「智慧零售」、迎戰電商的SOGO百貨，具有諸多啟示；電商的巨浪打在岸上時，善用自身特質、因應環境、轉型再造，就能捍衛市場疆界、收復國土，創造更大的利潤空間。

SOGO女力當家 植樹捍衛國土

以「打造世界第一綠色百貨」為目標的遠東SOGO百貨，特別與林務局及民間造林專業團隊合作，從最難的地方的出發，為台灣這塊土地，栽種一片希望、樹立無限可能。黃晴雯表示，SOGO百貨近七成為女性同仁，以女性為主要客層，但能發揮軟實力以綠色行銷、能源管理、環境教育、綠色採購等具體作為，尋找大大小小對環境友善的可能，而海岸植樹更是以女力為思維，達到捍衛國土的目的。

1987年11月11日開幕的SOGO百貨，從2015 年SOGO CSR元年開始，便著手推動「慶祝30週年慶，落實30件好事」系列活動，短短三年已集結「百貨第一、取得環保署《碳標籤》證書」、「全台第一、禁用一次性及美耐皿餐具」、「台灣最綠、搶先全台連鎖百貨，通過ISO 50001能源管理系統」…等涵蓋「商品安全」、「永續家園」、「優質生活」、「關懷分享」等面向的30件好事，作為獻給台灣土地的禮物。其中第30件好事便是植樹三千，在氣候最適宜植樹的三月，於台灣海岸種下三千棵樹，延伸海岸綠帶面積，成為國土四面環海的台灣捍衛氣候變遷最堅實的防線。

SOGO百貨近年以「打造世界第一綠色百貨」為目標，具體的環保行動包含，提高服務流程中的能源效率、以行銷活動貫徹環保概念、領先全台連鎖百貨導入ISO 50001能源管理系統、提高綠色採購，並以環境教育增進利害關係人的環境永續意識，曾獲國內外各獎項肯定，同時SOGO百貨也是目前台灣獲得最多環境保護類獎項的百貨公司。

SOGO百貨植樹活動同時邀請長期致力環境保育的品牌夥伴：台灣萊雅總裁陳敏慧、Timberland 總經理Melvin Siew、香港恒生銀行台北辦事處首席代表王純如，和遠東銀行法人金融事業群主管資深協理季正華出席，一同與黃晴雯和SOGO百貨行政總經理杜金森、營業總經理汪郭鼎松種下具有定沙防風作用的草海桐。

(中時電子報)

SOGO 百貨近年綠色事蹟。（SOGO百貨提供）