MLB》場邊禁傳球 大谷翔平靠這招維持手感

場邊練傳球被禁，大谷翔平想出應對招數。(美聯社)

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中時電子報

大谷翔平昨春訓第二度先發出賽，投2.2局被打4安失2分，狂飆8次三振，展現與首戰截然不同的好狀況，值得一提是，他在第1、第2局結束後，都朝牛棚練投區走去，在那對著牆練投球，這是大谷因應大聯盟禁止比賽間場邊傳接球，所想出的維持手感應對之道。

大谷日前春訓初登板，僅投1.1局失2分，尤其第2局登板時，控球狀況糟糕，球速還掉了約10公里左右，結果就是被轟出全壘打。大谷該役結束後，坦言過去自己在日本職棒，會於局間練傳接球，但大聯盟並不允許這麼做，等他上場時身體有點冷掉，因而影響發揮。

大谷也很快找到方法應對，據日媒《Sponichi Annex》報導，他昨首局跟第2局投完球，都會朝左外野牛棚區走去，對著牆練投。大谷過去在日本火腿時，賽前就會對著強練投，做為把肩膀熱開的訓練，現在他不能在場邊練投，打算之後球季開始，也繼續這麼做。

除了到牛棚對牆練投，大谷也在此役前，連續2天進牛棚練投，為的是適應比日職坡度更斜的投手丘。儘管大谷面對的釀酒人，多數是小聯盟打者，不過結果來看，這樣調整確實收到不錯的效果；他認為投到第3局時，已幾乎能完全掌握住變化球的控球。

大谷第2場登板投得出色，主要也多虧犀利的變化球，尤其滑球的發揮，讓人驚呼連連，他投52球中有17球是滑球。大谷滑球有多神？蹲捕的捕手芮維拉(Rene Rivera)表示，「打者會感覺要被球打中，把身體往後縮，而球卻會落在好球帶邊緣。」

大谷下回登板時間還沒確定，不過預計投球局數會拉長到4到5局，用球數限制也提高為65到70球；在那之前，他會在美國時間4日天使與洛磯交手一役，以打者身分上場。大谷旅美至今，他說，每天有練習跟比賽，雖還不太習慣，但他一步步來，希望照現在的節奏走下去。

(中時電子報)

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