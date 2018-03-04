驚！「蛙蛙」命喪黃泉！三峽這鄉道成青蛙「路殺」地

三峽區北115鄉道豎立「當心青蛙」牌面（左）、瑞芳棲地設立「常有蝙蝠，小心慢行」（右）。 （新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

可愛的小動物竟在無形中遭受人類殘殺！為降低野生動物車禍事件，並提升行車安全，新北市農業局於105年開始辦理路殺改善工作。在新北市三峽區北115鄉道常見成群青蛙穿越馬路遷徙溪邊，因身形較小，不易被駕駛人發現，導致許多青蛙命喪輪下，豎立「當心青蛙」牌面，提醒用路人注意。

另瑞芳是全台數量最多摺翅蝠(約20萬隻)的生育棲所，但棲地太過靠近台2線，每年7、8月傍晚，常蝙蝠飛出覓食時，慘遭高速行駛車輛撞擊或被氣旋捲落地面傷亡，也在此處設立「常有蝙蝠，小心慢行」。

市府於106年邀請路殺社林德恩老師，分享經營路殺社之公民科學家經驗，並與臺灣大學生物環境工程學系林裕彬老師合作辦理107年度農路公民科學家路殺調查，邀請民眾成為公民科學家，後續開放2條道路(三峽有木紅龜面農路及土城承天農路)供民眾參與公民科學家路殺調查，至認養樣區分別進行至少3公里的沿途路死動物（不含節肢動物）拍照調查，調查結果上傳到路殺社專屬系統。

農業局表示計畫作業時程為107整年度，調查結果經分析後，可供後續道路附屬設施改善或興建生態通道的依據。歡迎大家一起以調查行動支持、改善動物處境，有興趣民眾可至農業局報名系統或路殺社認養樣區參與調查。

農業局長李玟表示，希望透過公民科學家蒐集所得的物種時空分佈資料結果，挑選農路試辦理附屬設施改善，並觀察改善成效，以減緩野生動物車禍事件，建構生態友善道路，也能降低你我開車用路時為了閃避動物的危險，讓野生動物和你我都能快快樂樂出門、平平安安回家。

(中時電子報)

新北市農業局 報名網站
路殺社
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