影》馬英九周末趴趴走 陪徐榛蔚攀登美崙山

馬英九周末趴趴走 陪徐榛蔚攀登美崙山（影／中天新聞）
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前總統馬英九(右三)攀爬花蓮美崙山，一路上許多婆婆媽媽簇擁要求合影。(許家寧攝)
馬英九(右二)與立委徐榛蔚(右一)一同攀登美崙山，並分享921震災時心得。(許家寧攝影)
美崙山公園占地50公頃，為花蓮市區內最大的森林秘境。(許家寧攝)

花蓮震災即將屆滿1個月，前總統馬英九繼昨日參訪太魯閣，力挺花蓮觀光，昨夜再度趕回花蓮繼續二日遊行程，今天一早與立委徐榛蔚等人一起攀登花蓮市區最高峰美崙山，一路上許多婆婆媽媽伸手與馬握手，人氣依舊紅不讓。

今天一早再度晚馬英九結束台北私人行程，到台鐵班次誤點影響，十一點多才趕回花蓮，繼續二日遊行程。今早仍按照原定計畫，約六點半就從下榻的飯店驅車抵達美崙山，展開健行。

馬英九穿著競選總統時的「台灣加油」白色POLO衫，帽子反戴，打扮相當輕便休閒，早上6點半與前東服中心副執行長林有志、縣長夫人徐榛蔚前往花蓮市美崙山公園健行，一路上有許多熱情民眾尾隨簇擁，馬親切與民眾問候，更停留大草坪與民眾合影。

馬英九對一路尾隨的民眾合影要求來者不拒，有婆婆媽媽笑說，聽說馬英九要來，一早跑來運動，能夠看到馬前總統相當興奮，讚「還是很英俊。」馬英九說，花蓮災後需要的不只是捐款，更需要遊客人潮，希望以實際行動支持，證明花蓮真的很安全。

蔡英文總統1月初來花蓮與黨公職討論選情時，據黨工透露蔡曾脫口「攻佔美崙山」，因花蓮縣政府就位在美崙山，宣示綠營全力奪回政權意味濃厚；馬英九搶先一步今與國民黨縣長參選人徐榛蔚一同攀登美崙山，雖避談選舉，但外界解讀力挺徐的意味濃厚，宣示意味十足。

對此，馬英九開心說，一早爬山，呼吸全台最好的新鮮空氣與大自然美景映入眼簾，令人身心舒暢；馬英九身旁人員則說馬總統與徐立委一路閒話家常，還分享921大地震後，擔任台北市長時指揮救災與災後重建心得，並沒有提到選舉有關話題。

馬英九花蓮趴趴走之旅，上午結束美崙山健行後，11點參訪「山中傳奇」民宿，接著馬不停蹄參觀花蓮舊酒廠文創園區、七星潭，傍晚回到花蓮市區鐵道商圈、晚上則晚往東大門夜市及花蓮燈會，盼為花蓮的觀光略盡棉薄之力，讓花蓮榮景早日恢復正常。

(中時)

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