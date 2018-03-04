MLB》不放王牌！道奇老闆：柯蕭會當一輩子道奇人

柯蕭今年季後將取得跳脫合約權，動向備受關注。(美聯社)

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中時電子報

柯蕭(Clayton Kershaw)2014年跟道奇簽下一紙七年大約，今年季後將取得跳脫合約權，球季還未開始，其動向就備受關注，道奇球團自然不想失去這名堪稱現今最強的左投，且極可能用最大誠意留人，美媒報導，道奇老闆沃特(Mark Walter)已表明，柯蕭應會一輩子都是道奇人。

柯蕭2006年進道奇體系至今，還沒換過球隊，2014年拿到生涯第三座國聯賽揚獎後，與道奇簽下七年2.15億美金大約。柯蕭近3年表現仍夠水準，皆貢獻10勝成績不說，自責分率也都維持在2左右；他去年先發27場繳18勝4敗、自責分率2.31成績，拿到勝投跟自責分率王。

柯蕭季後將取得跳脫合約權，儘管他表示還沒想過這件事，出席各種場合時，還是不免會有人提起這個問題。道奇休季期間雖極力省錢，不想讓團隊薪資超過1.97億奢侈稅門檻，但沃特說起柯蕭，不想放人的態度相當堅定，直言柯蕭會當一輩子的道奇人。

沃特表示，他對柯蕭無法多說什麼，柯蕭對道奇具有獨特的價值。道奇也不只說說而已，消息指出，道奇總管薩迪(Farhan Zaidi)上個月就有初步跟柯蕭協商合約，雙方持續有在溝通。若柯蕭選擇不跳脫合約，他明年薪資3450萬，後年最後一年3550萬。

(中時電子報)

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