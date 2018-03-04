悲劇！一家7口皆身障 回收婦家中亡遭鼠啃蝕

2018年03月04日 10:11 中時 陳育賢

唐姓婦人坐在已完全沒有皮、甚至也沒有幾片海綿的沙發上死亡。（陳育賢翻攝）

全台收入首善、消費力驚人的科技城新竹市，竟還有低收入戶、中度精神障礙的婦人坐在家中死亡，臉部遭惡鼠啃蝕的社會邊緣悲劇！

家住新竹市中山路、有中度精神障礙的59歲唐姓婦人，3日上午被孫女發現坐在家中客廳沙發上死亡，但因唐婦家中平日做資源回收且又是低收入戶，家中7人都是身心障礙人口，住處環境極為惡劣、髒亂，唐婦死亡後，臉部竟遭老鼠啃咬，連發現的孫女都嚇得慘叫。

唐婦女兒聽到小孩的尖叫聲後，立即衝到客廳，並打電話請警方及消防隊希望協助送醫，但婦人早已死亡多時，而警消趕抵現場，發現唐婦已身亡，身旁還有老鼠竄出，也嚇得直呼「太慘了吧，這樣的環境怎能住人？」。

新竹地檢檢察官蔡宜臻與法醫楊敏昇初步相驗遺體，初步研判死者是因病自然死亡、無他殺之虞，不過，家屬表示，死者有2、3天沒有吃東西，都躺在沙發上沒有出門。

最讓檢方與法醫吃驚的是，死者與家人住在環境慘不忍睹的地方，其家雖養了數隻貓，但卻不是寵物，而是專門養來抓老鼠的，但死者的臉部最後仍遭老鼠嚴重啃咬，相當嚇人，現年39歲的死者女兒也不知要如何處理媽媽的後事。

檢警事後原要找相關單位協助處理死者遺體，但卻遇假日，臨時找不到社福單位出面協調配合的殯儀業者協助，讓警方急到如熱鍋螞蟻，幸好熱心的殯儀人員先將死者遺體送往新竹市立殯儀館冰存，社會處事後才緊急派員前去協助。

法醫楊敏昇也在臉書沉痛地寫下「午後心情」，指「今天下午處理1件命案，死者臉部遭到老鼠嚴重啃咬，現場環境髒亂到慘不忍睹，更讓檢警驚訝的是、全家7口皆為智障人士，檢察官溫柔的問死者女兒，妳要怎麼處理媽媽的後事，沒想到她竟然跪了下來嚎啕大哭說，我也不知道怎麼處理。

據了解，死者住家雖是3層樓透天厝，但卻髒亂不堪，地上盡是資源回收品，電鍋、電風扇等資源回收物，似乎從未打掃，死者躺著的沙發破爛、滿是油垢，家屬還說，咬奶奶的老鼠應該就是住在沙發洞裡，這種環境竟還住著7個人，令人感到相當不可思議。

死者女兒表示，雖有政府的補助，全家7人每月領5萬多元，扣掉房租僅剩4萬多元可以用，平時跟2個精障弟弟外出撿資源回收。

而市府社會處則表示，死者全家7人都列冊為新竹市的低收入戶，每月領有7萬3000多元的生活補助，而社會處社工在假日也有八支手機、24小時備勤，完全沒有放假的，所有員警和醫院都有社工的備勤機和輪值表，嚴詞駁斥假日找不到社工的說法。

(中時)