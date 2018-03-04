花破百萬玩夾娃娃機 他以過來人揭4血淚史：這是場戰爭

2018年03月04日 10:09 中時電子報 簡怡欣

全台各地興起夾娃娃機熱潮，不只吸引眾多民眾看準商機投資，更有愛好者在兩年內就砸超過百萬元玩夾娃娃機。今日有網友以「夾客」過來人身分在批踢踢（PTT）發文，分享自己花百萬元「繳學費」的經驗談，揭露夾娃娃機業界生態內幕，他認為，這波熱潮雖然短期內不會泡沫化，但這不但是場賭局，更是場戰爭。

原PO指出，自己這兩年花費150萬元夾娃娃，上網轉售回本130萬元左右。他表示，夾娃娃機的本質其實是考驗人的賭性，比起買樂透的有去無回，玩夾娃娃機不只成本低、成就感高，脫手快、現金流動高，「我曾一晚出去花5千夾了1萬元商品，隔天全賣出」。

不過，他也說，「這不但是賭，更是場戰爭，比的是台主跟夾客誰的技巧高明，眼光精準」。在這生態鏈下，最下面的夾客多數時候吃虧，他透露，夾客大概只有3%的人能短期穩賺，長遠來看都只是賺樂趣、利潤少，「我自認技術夠好才能有這種成績，身邊看太多夾爽的，每個月賠10萬都有」，且若掃除「摸摸爪、保夾不浮、盜版貨」，全台夾娃娃機可能直接少7成。

他表示，夾客想靠夾娃娃機賺錢，首先要能每晚燒至少3千元、有足夠儲放空間、有很多時間，以他自己為例，從夾、拍照賣貨到包裝寄出，每天要花5個小時以上處理。反觀一般台主，他指出，大概1個月純營業額3000元就不錯，好一點認真經營機台並跟客人互動，可以上看1萬到2萬。

而當個場主大概要有3、40萬的資本，一場20台、租金5千，後續扣掉房租、機器維修後，最快3、4個月就能回本，「摳門小氣賺到飽的，幾乎不用繳稅」；甚至，只要等後續熱潮過了後，再把機台賣掉，最終收益上看1、2百萬以上。

發文一出，除了有網友敲碗「夾娃娃技巧」文，還有網友留言，「好大的坑」、「原來是賭博心態影響，難怪不會爆跌」、「一堆阿伯根本是超有錢夾爽度的」。

(中時電子報)