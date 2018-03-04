MLB》外界憂狂飆160km有害 辛德加：誰嚇傻了？

2018年03月04日 10:16 中時電子報 蔡銘仁

「雷神」辛德加(Noah Syndergaard)去年因傷所困，今年健康再出發，連續2場先發就頻把速球催上100英里(約160公里)，有些球迷擔心他調整操之過急，不過辛德加自己一點也不擔心，甚至向外界喊話，要大家別再擔心了！

辛德加原本就是球速上看100英里的「火球男」，去年他身體練得更壯，均速98.3英里是生涯最快。然而，辛德加卻開季只投4場後，就疑似身體出現狀況；其後他拒絕進行核磁共振檢查是否有傷，4月30日對國民先發傷勢爆發，投1.1局失5分吞敗，右闊背肌撕裂傷休養3個多月才復出。

辛德加受傷時，外界傳出其中一個原因，在於他太過度追求球速所致；但無論原因為何，他的缺陣確實影響大都會戰績下滑。辛德加今年復出，首戰對太空人飆11顆100英里速球，今(4日)第二度先發出賽對馬林魚，記分板上又再度出現100英里的數字。

辛德加球速依舊，有些人興奮，也有些人則擔心他調整過快。不過辛德加自己倒是老神在在，「誰嚇傻了？對棒球不專業的人嗎？我沒有很在意別人說這個時間點投那麼拚，是有害的投法，如果我已經準備好、也有能力做到這事，為何進度會太快？我沒有練過頭。」

辛德加認為，自己現在投得很自在輕鬆，壓根不擔心進度太快，並表示一切都照預期在進行。大都會投手教練艾蘭德(Dave Eiland)也說，辛德加調整在預料範圍內，暫不打算做什麼改變，「如果他努力的程度跟能力，足以控制身體跟手臂狀況，我不會擔心這些事。」

(中時電子報)