線上當紅女星遭爆 曾在「北市最大酒店」當小姐

2018年03月04日 10:18 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

潔媽爆料當紅女星曾當過小姐。(圖／翻攝自youtube)

蔡小潔帶媽媽上《麻辣天后傳》。(圖／youtube)

女星蔡允潔（蔡小潔）近日帶媽媽上《麻辣天后傳》，暢談重男輕女議題，小潔透露和媽媽10年沒聯繫，媽媽還把財產過戶給兒子，沒有留給她，更徵詢過她願不願意去酒店做「清」的，讓她氣到直呼「你們有想過，媽媽親口問女兒這件事的感受嗎？」而潔媽也爆出線上某當紅女星也曾當過小姐。

蔡小潔透露自己和媽媽感情不和，長達10年沒連絡，直到最近才修復關係，她也抱怨媽媽偏心，潔媽因為自己曾被母親逼簽放棄財產，她不希望小潔碰到一樣狀況，所以就先分配好財產，過戶給弟弟，但卻一毛都沒留給她，而潔媽則解釋傳統家中會重男輕女，是擔心自己過世沒兒子「捧斗」。

此外，蔡小潔更爆料媽媽曾詢問她願不願意「下海」？原來潔媽朋友是台北市某最大酒店的媽媽桑，曾試探問她女兒願不願意做「清」的，保證以她的姿色，可以月入50萬，讓小潔氣到在現場直呼：「你們有想過，媽媽親口問女兒這件事的感受嗎？」

而潔媽趕緊解釋，是看到女兒當時通告有一搭沒一搭，房租都付不出來，為了鼓勵她有信心，其實她行情很高，不是真的想推女兒入火坑，然後潔媽話鋒一轉，脫口說出：「現在線上也很多（女）藝人，其實本來也在她那裡」，讓現場來賓相當震驚，利菁聽了名字也認證真的很紅，潔媽也說對方很幸運，能夠成功「漂白」，因為很少人能全身而退。

(中時電子報)