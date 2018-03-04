全球金融危機快了？孫大千：抑制漲價是當務之急

2018年03月04日 10:16 中時電子報 黃以謙

美國總統川普日前宣布將對進口的鋼鐵和鋁材課徵25%、10%關稅，引發歐盟等國不滿，揚言採取報復行動。看起來，全球貿易戰開打，甚至金融危機的到來已難避免。對此，台北市長參選人孫大千呼籲，政府應早作準備，而抑制漲價又是重中之重。

孫大千在今（4日）發文，提醒全球金融危機來臨的可能性很高。他說，每隔十年發生一次金融風暴，一直是全球金融市場的不成文規律，而現在距2008年金融風暴剛好十年。雖然美國聯邦準備系統（Fed）統籌佈局，提醒市場早做升息，但是在川普提高關稅的短視作為下，所有努力都白費了！

孫大千分析，一旦全球貿易戰開打，造成通貨膨脹，各國短期間大幅升息，將爆發金融危機。在此之際，政府應預作準備，包括五個方面：

第一，搶衛生紙亂象預告了全球民生物資價格上漲趨勢，政府應掌握大宗民生物資的物價，避免形成預期心理。

第二，電價調漲聲音蠢蠢欲動，若漲則會對國內物價造成嚴重衝擊，為了降低通膨壓力，停漲電價是當務之急。

第三，金融危機發生，中小企業首當其衝，為了避免「雨天收傘」，政府應維持寬鬆貨幣政策。

第四，想遠離被貿易戰波及，台灣應向大陸與美國爭取關稅豁免權。

第五，及早對金融機構進行壓力測試，評估保險業者的海外投資及風險資產的安全指標。

(中時電子報)