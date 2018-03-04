好旅伴說明書 「旅行中最重要的事」出發前請慎選！

2018年03月04日 10:31 中時電子報 簡怡欣 文／樂時尚 黃绣雅、編輯

好的旅伴帶你上天堂，壞的旅伴會讓你……可能只會記得生氣的回憶，所以旅行時有志同道合的人一起是蠻重要的。

如果同行旅伴動不動就責怪對方，那麼這趟旅程當然開心不起來，能夠彈性的面對各種突發狀況，隨性卻不隨便才是好的旅伴。（本報資料照片）

1、行前的規劃分工

不管是兩人旅行還是多人，都需要有參與感。誰負責訂票、誰負責交通、誰負責規劃行程等等，都需要先安排好做整體討論。最討厭在旅遊途中聽到，「等等要去哪邊？」、「現在是在哪？」、「等一下要吃什麼？」或是「這邊好像沒什麼」，如果你沒有認真做功課的話，那就乖乖閉嘴吧！

2、對於旅遊行程有共識

有問題為什麼不早說呢！？我常常負責朋友間旅行的規劃，碰到過很多狀況，例如：我找了幾家飯店跟餐廳，跟大家說：「請大家到時share費用。」在安排過程中有人可能都沒出聲，但兩個星期後我再說：「沒人出聲，最後期限，那我要訂囉！」就會有人說：「啊！這家餐廳好貴！」

如果連對吃都意見相左，那麼出去玩也不會痛快。（達志影像／shutterstock提供）

3、有共同興趣喜好

有人愛吃美食，有人喜歡戶外活動，有人愛shopping，有人愛逛博物館，如果你把博物館和購物狂放在一起，大家不是很累？當然不是說喜歡藝術跟愛shopping的人不能一起出去玩，只是彼此互相配合。

4、對食物的喜好相近

除了玩之外，吃也是很重要的一環。有些人覺得吃什麼都OK，即使是便利商店或路邊攤都無所謂，有些人無論如何都要去餐廳吃，如果連對吃都意見相左，那麼出去玩也不會痛快。

受韓劇、韓流影響，近年還韓國旅遊正夯。（圖為首爾購物，達志影像／shutterstock提供）

5、消費習慣相同

出發前都會問大家的預算，想要什麼樣的方式，可是有的旅伴可能漏掉當初的訊息，就會覺得為什麼要買這麼貴的東西。例如：每次去環球影城一定都買快速通關票，但票價並不便宜，出國前就會跟大家講：我們一定要買，雖然貴，但就是用金錢去換時間。

但到了當天，他們卻不想買了，我能體諒一家人買下來票價很驚人，但行前就講好了，他們沒有買的話大家玩的temple就完全不一樣了！

6、不會動不動就耍脾氣

即使你已經規劃充足，也難免會遇到臨時狀況，例如：迷路、預計去的店臨時沒開、下錯站等等，如果同行旅伴動不動就責怪對方，那麼這趟旅程當然開心不起來，能夠彈性的面對各種突發狀況，隨性卻不隨便才是好的旅伴。

本文部分摘自《親子旅遊團長小禎最強樂園攻略！機票、門票一起撿便宜，嗨玩16座世界樂園、買翻附近outlet》作者： 小禎（胡盈禎）出版社：時報出版

簡介：行程聰明規劃，大人小孩需求一次滿足，機票、門票、住宿一起撿便宜！童心滿滿、回憶滿滿，戰利品也滿滿的完美之旅！

(中時電子報)