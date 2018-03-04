別當這種人！飛機上7大白目行為「做了保證被討厭」

要成為一位合格、不惹人厭的乘客，外媒整理7種搭機禮儀必須注意。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報
文／樂時尚 廖宇綺、編輯

出國旅遊是件開心的事，但搭機時如果忘了遵守機上禮儀，其實會讓別人大翻白眼。

聖誕節、跨年、農曆新年等，都是出國旅遊旺季！在機上狹窄空間裡，最討厭那些椅背放斜影響人用餐、腳臭還脫鞋子、擠在登機口、講話大嗓門、霸佔兩邊扶手的乘客。因此要成為一位合格、不惹人厭的乘客，外媒整理了7種搭機禮儀必須注意！

1、在登機口附近閒晃

根據《CountryLiving》報導，還沒輪到自己登機時，先別在登機口附近閒晃。或許你認為早點排隊能夠早點登機，放隨身行李的空間比較多，但這種行為只會造成現場更多混亂，也讓工作人員和其他乘客有無形的壓力。

2、用兩邊的扶手

根據英國航空公司調查，即使坐在中間的位置，霸佔兩邊扶手也是很沒有禮貌的，旅遊專家Brittany Jones-Cooper也表示「應該只用一邊扶手，另一邊留給隔壁乘客使用」。

機艙後座乘客竟大喇喇光腳放在前方乘客的坐椅扶手上。(圖/取自爆料公社)

3、不穿鞋還脫襪子

雖然有59%的英國航空乘客表示不介意脫鞋子的乘客，但Emily Post Institute禮儀專家Lizzie Post卻不同意，並對《華盛頓郵報》表示「出於對其他乘客的尊重，建議在飛機上穿著鞋子，就算要不穿鞋也不要把襪子脫掉」。

4、坐內側想出去硬過

大家都曾遇過，坐在中間或靠窗的位子時想上洗手間，但外側乘客正在休息該怎麼辦？禮儀專家Lizzie Post建議「輕聲把對方叫醒」，因為坐走道的乘客同樣有義務讓通道給內側乘客出入。

機艙空間密閉，聊天記得放低音量。(圖/達志影像/Shutterstock)

5、講話音量大

聊天記得放低音量。假如不想繼續交談，也要禮貌地結束對話，告訴對方自己想閱讀或聽音樂。

6、突然站起來

根據調查顯示，躁動不安的旅客會使其他人感到煩躁。若你在飛機上容易焦躁，需要伸懶腰、活動筋骨，建議選擇靠走道座位。

搭機時外側乘客正在休息該怎麼辦？禮儀專家Lizzie Post建議「輕聲把對方叫醒」。(圖/達志影像/shutterstock提供)

7、隨意移動椅背

因為坐後方的乘客可能正在用餐，即使對方沒有使用桌子，椅背傾斜前也該禮貌告知一下。

(中時電子報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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