光是愛妳還不夠！這8招讓男人主動黏踢踢

2018年03月04日 10:40 中時電子報 徐秀娥 /編輯 薇薇/文、巫冠臻、/編輯

到底愛情該如何付出，而男人的心該如何抓住，不想再當個笨女人，傻傻付出，卻沒有收穫，那就換個男人喜歡的方式付出，讓這份愛值得，讓男人主動黏你。

以下有幾個秘訣

1.讓男人無形中習慣你：

這個習慣，不是簡單的習慣，也不是每天黏住男人的習慣，而是你可以和男人見面，但不需要每天見面，偶爾你要有自己空間，保有自己的主張是重要的，讓男人主動開口問你：『要不要陪他？』而不是你每天主動問男人，你想留下來。

2.成為他的牽掛：

男人是喜愛自由的，所以女人需要慢慢滲入男人的生活中，令他不知不覺的依賴你，有天等你不在身邊，男人才發現沒有你，但不是要當男人的老媽子，男人討厭囉唆的女人，你可以叮嚀他，切記輕聲細語，次數也不能多，你可以為他做他喜愛做的事情，要成為他的左右手，而不是絆腳石。

3.朋友兼情人：

最棒的相處是平常可以無話不談，如此男人才不容易隱瞞你事情，像朋友一樣相處輕鬆自在；有時又顯露情人的親密，你懂男人的需求卻又不給予壓力。當男人下班，情人擁抱可以消除疲憊感，當工作不順，可以當朋友傾訴痛苦。

4.偶爾的撒嬌：

撒嬌很重要，但對於習慣獨立的女性卻很困難，如果真的做不來，我們可以適度的輕聲細語，擄獲男人的最高原則是溫柔，偶爾表現平常沒有出現的柔態，男人會更憐惜你。

5.共同的樂趣：

愛情相處要長久，是必須發掘兩人共同並有興趣一起做的事情，即使只是一本書、一場電影、一首歌都可以開啟話題，增加討論的興致，有共同興趣，才會有一同出遊的樂趣。

6.不盲從：

愛一個人不是盲目，你一直順從對方。情況只會越來越糟，對方只會越來越不珍惜你。聰明女人，是平常可以隨和，順從男人，但真正遇到事情，仍是有自己原則。為什麼愛一個人，也要失去你的個性？一開始交往，男人其實愛的是本來的你，不需要因為男人的幾句話改變，真正愛你的人，是會希望兩人同時改變，而不是只有一方更改。

7.性愛的調劑：

性愛的重要性，對於男人而言，十個有六個會說十分重要。性在兩人交往是種調劑品。這種方面是要看兩人的意願，有時候一點點的調情，是可以增進兩人感情。不同的地方，不同的穿著，但絕對不是強迫，男人女人應該要把自己需求坦白的和情人說，這方面的開誠佈公是重要的，適時的要和不要，都應該明確的說明。

8.不能少了你：

我有個女生朋友，談戀愛每次吵架男友都不會找她，完全就是想分手的樣子。女生忍不住找對方，問說：「你為什麼都不會想找我？」男人說：「因為有你沒你，沒有差，我生活完全沒有影響到。」女人是公主型情人，總是男人幫她做的好好的，於是男人久而久之，就累了。

我們在接受對方付出的同時，我們也應該要適度付出。也不是像奴隸型情人一般，傻傻的做，傻傻的付出，不懂得調適自己要的愛情以及對方需求的愛情。讓男人開口對你說，我不能少了你，表示你在他生活中的重要性，盡情的享受愛情帶給你的美好，適度的調整自己戀愛的方式。

我們需要的愛情，絕對不是盲從。當個聰明女人，讓男人主動黏你吧！

【 轉載自「薇薇／weiisly／張辰瑜」部落格，經作者薇薇／張辰瑜 授權轉載 】

(中時電子報)