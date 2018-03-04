潑漆案 輔大學生會長公器私用 懼本報採訪

慈湖陵寢的前總統蔣中正靈柩，遭民眾潑灑紅漆，署名「FETN－蠻番島嶼社」28日在臉書貼出「青年獨派228行動聲明」以及照片。（取自FETN－蠻番島嶼社臉書）

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中時電子報
臉書粉絲專頁「變態箱民與不笑熊」指出獨派學生抗議根本搞錯對象。(擷取自變態箱民與不笑熊臉書)

桃園慈湖蔣中正靈柩在228當天早上10點遭3位獨派大學生，台大醫學系張閔喬、輔仁大學羅宜和世新大學的郭潤庭等人潑紅漆。輔大學生會會長陳孝賢以輔大學生會臉書聲援惹議。此外，中時電子報編輯江飛宇欲採訪輔大學生會，新聞系學生劉勇廷則回「身為新聞系學生，我謹代表學生議會及輔大學生會拒絕您的採訪」引發外界質疑。

這群大學生228當天下午在台大校友會館舉行慈湖陵寢行動記者會，他們說明潑灑蔣介石棺柩紅漆事件並當場撕毀國旗。而中時電子報編輯江飛宇詢問他們「如今的蔡英文總統也是中華民國總統，是否也是專制政府?」 他們不但拒絕回應，並將其強制將江飛宇驅離記者會。

這次輔大學生會會長陳孝賢以輔大學生會臉書發表聲明稿，公開支持對慈湖陵寢潑漆的輔大學生會學權部部長羅宜，引發爭議，被網友洗評價。而輔大新聞系學生劉勇廷PO文力挺羅宜，他說去年228，羅宜帶著他們在輔大校內鋸蔣介石銅像；今年228羅宜跟著一群朋友到慈湖潑紅漆。「他走得太快，我們跟不上。但我們能做的就是像以前一樣，站在他身後幫他担一點攻擊」。不過該文章已遭檢舉「下架」。

中時電子報編輯江飛宇在該文章回應，詢問輔大學生會能否接受他的訪問？劉勇廷則直接留言說「身為新聞系學生，我謹代表學生議會及輔大學生會拒絕您的採訪」。他說他不能接受一個記者在提問時挑釁受訪者。

劉勇廷臉書貼文。(圖/翻攝劉勇廷臉書）

本報編輯江飛宇欲訪問卻遭選擇性拒絕。(圖/翻攝劉勇廷臉書)

輔大學生會會長以「公資源」發表「私人聲明」，引起外界對輔大學生會公私分際不明的質疑。而新聞系學生預設立場邀訪單位會「挑釁」，不但不符合新聞系的理論和教導，更讓人懷疑是因為陳孝賢與劉勇廷等人無法面對公眾的質疑，因此對新聞採訪自由採取「雙重標準」，以「挑釁」為由拒絕中時電子報編輯江飛宇的採訪。

輔大學生會長以學生會臉書公開支持潑漆幹部，引起外界公司不分質疑，且輔大學生會能否代表輔大學生民意也同樣引人質疑。（圖/翻攝輔大學生會臉書)

有網友評論：「輔大『中美堂』與和輔大前董事長蔣宋美齡相關，為落實『轉型正義』，以此邏輯應拆除中美堂！連輔大的歷史都搞不清楚還好意思自稱學生會長代表整個輔大？」

這位網友說明，「當年因為『臺大哲學系事件」，中華民國政府才會扶植輔大哲學系出來。若依『轉型正義』的邏輯，輔大哲學系難道不是『黨系』」？

更有多位網友表示：「以後我不說自己輔大畢業的，實在太丟臉了」！

針砭臺灣亂象的臉書粉絲專頁「變態箱民與不笑熊」表示，「現在不是民進黨完全執政嗎?要台獨不去要求政府，反而跑去找死了四十幾年的人作秀，若不是腦抽，就是腦子跟膽子都是奈米等級的小」。變態箱民與不笑熊指出，要獨立建國請至蔡英文臉書專頁，「不要跑錯地方了」。

(中時電子報)

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