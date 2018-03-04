不只有雞肉飯！網力推嘉義20間必吃「巷子內」美食

2018年03月04日 11:06 中時電子報 簡怡欣 文／DailyView網路溫度計、編輯／

「美食之都」不只是台南獨有的稱號，近年嘉義的餐廳一間一間冒出，還有巷內傳統小吃，經過時間的考驗仍屹立不搖，許多人到嘉義遊玩，總會去喝杯經典飲料葡萄柚綠茶、吃嘉義最有名的雞肉飯，走在街道都能被美食吸引，就連在地人吃完都還會再回購！DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》從2017年2月24日到2018年2月23日間觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言，統整出「嘉義必吃美食」，看完保證你口水流不停~~

k25/kim（@k25.25）分享的貼文 於 PST 2016 年 2月 月 25 日 1:28 上午 張貼

◎貓尾巴西點蛋糕坊

「貓尾巴」根本是女孩的天堂，最有名的就是泡芙、千層派，泡芙有眾多口味，巧克力泡芙內餡甜而不膩，一個人吃掉一整顆絕對沒問題，冬天還會有草莓限定版口味，最特別的是「甜心泡芙」，外觀是一般泡芙的3倍大（超驚人），價格有點小貴，但吃過的人都說超值得！

另外還有很多塔類和蛋糕捲，都整齊陳列在冰箱內，看起來都超可口，且每樣價格都不貴，CP值爆表啊！每天限量的蛋糕、甜點都會被秒殺，且泡芙出爐時間不固定，許多人都要「三顧茅廬」才能買到呢！

店家地址：嘉義市東區民族路25號

時間：10:00–21:00

◎蓬萊漢堡

位於熱鬧的中山路，藏著一間傳統的麵包店，店內擺放不少種類的麵包，與一般麵包店相同，但奇特的是賣現煎的漢堡與雞堡，連料理都有「家庭式」的感覺，使用家庭式的大煎盤備料，讓你吃出傳統的好滋味，那就是「蓬萊漢堡」！

漢堡與雞堡都是50元有找，份量足夠，裡面包著現炒的洋蔥、細碎高麗菜絲、肉片、番茄醬、美乃滋，食材都很濕潤，讓你每一口吃下都不會覺得乾，沒有使用豪華的食材，但漢堡內夾著的是一種「回憶」呢～（看了我都餓了）

店家地址：嘉義市中山路365號

時間：10:00–21:30

有著104年歷史嘉義東市場朝觀光市場邁進，於各通道設立12塊檜木指示牌，打造檜木吸睛亮點。（本報系資料照）

◎王家牛雜湯

嘉義東市場內隨便一間店都是老店，且CP值極高，王家牛雜湯就是名店之一，是許多嘉義人必吃的早餐，桌上就擺著一大鍋牛肚牛腸，無時無刻都在加熱煮熟，一旁還有各種生內臟，且用大冰塊保持低溫，第一次看到真的會「驚到吃手手」！

最值得你一試就是「牛雜湯」，碗中被牛腸、牛肚、牛肉佔據，上面加上薑絲，牛腸愈咀嚼愈香、牛肉非常鮮嫩，每一塊內臟大小剛好可以入口，且湯頭真的完全不油膩，喝完還可以免費續湯（非常加分！）也難怪一大清早攤位都是滿滿的人潮～

店家地址：嘉義市東區忠孝路106號

時間：06:00–13:00；週二休息

◎大陸妹共匪餅

「共匪餅」店家在嘉義女中附近，許多學生下課都會買一個止餓！共匪餅光聽名字就覺得很酷，外觀跟「共匪」毫無關係。它只有鹹、甜兩種口味，光是這兩種就賣到翻！

甜共匪餅包的是花生粉和糖粉，作法較簡單，咬下去充滿芝麻的香氣，且滿有嚼勁，價格比鹹共匪餅便宜；鹹共匪餅則是包滿滿炒過的餡料，包括蘿蔔絲、高麗菜、冬粉，以及一顆煎熟的荷苞蛋，現場包好後就立刻下鍋油炸，內餡相當扎實飽滿，一顆吃完有非常有飽足感。

店家地址：嘉義市垂楊路與文化路

時間：12:00–18:00；週一休息

◎東市楊桃冰

東市場隱藏了太多在地小吃，「東市楊桃冰」已有超過90年歷史，許多觀光客都慕名而來，「楊桃伯」精心挑選的楊桃經過幾個月的醃製，再把醃製後的楊桃取出菁華，最獨特的楊桃冰就是加入「七喜汽水」，口味意外搭配，這杯楊桃冰也成了嘉義最消暑飲品。

如果覺得楊桃冰太好喝，店家還有賣自產的濃縮楊桃汁，可以買回家自己DIY，讓你喝過癮！還有杏仁冰、洛神花茶也是這家的特色，杏仁冰非常濃郁，喝了會一口接一口，飲品都超級爽口、實在！難怪能熱賣90年！

店家地址：嘉義市東市場飲食區19號

時間：07:30–17:30

Ahsing Lin（@ahsing52033）分享的貼文 於 PST 2018 年 1月 月 20 日 7:47 下午 張貼

◎御香屋

嘉義有間堪稱是傳奇手搖店，排隊人潮幾乎沒停止過的「源興御香屋」，到嘉義94要喝一杯才甘願！最熱門的飲料就是葡萄柚綠茶，葡萄柚綠茶是在每年的10月到隔年5月，紅鑽葡萄柚綠茶是在每年的5月到10月。

葡萄柚綠茶中，滿滿的葡萄柚果肉，整杯幾乎佔了3分之一，點半糖能喝到微微的葡萄柚酸，毫無任何的苦澀感，喝起來超清爽，店家還會在葡萄柚綠茶中放進梅子，整杯都是「真材實料」，也會讓你心甘情願掏出錢買來喝！

店家地址：嘉義市西區中山路321號

時間：10:00–21:00；週一二休息

秉勳 莊（@picabear）分享的貼文 於 PST 2017 年 12月 月 8 日 7:55 上午 張貼

◎珍珍海產粥

「珍珍蚵仔煎海產粥」就藏身在文化夜市裡，特別的是它是「午夜場」，要到晚上10點才會開門，店面有兩個超大煎台，不斷在煎最熱賣的蚵仔煎和虱目魚，現場可以看到老闆現煎現賣。

虱目魚在煎時發出吱吱作響的聲音，超迷人，且香味四溢，吃下去更讓人驚嘆，外面的魚皮有微微的焦香，中間魚肚軟嫩順口、魚肉不會太乾，且沒有腥味，；還有蚵仔煎的蚵仔相當鮮甜，外皮酥酥脆脆，讓人忍不住一口接一口～（老闆再給我一份蚵仔煎！！）

店家地址：嘉義市文化路與中正路交叉口

時間：22:00–04:00；週二休息

◎樂檸漢堡

樂檸漢堡號稱是嘉義版「丹丹漢堡」，覺得是實至名歸，樂檸漢堡有獨家的堅持，堅持使用自己烘培的天然酵母麵包，漢堡從牛肉、雞肉、魚肉到豬肉都有，還有套餐可以選擇，且漢堡現點現做，吃到的每一口都是熱騰騰！

樂檸漢堡份量超大，蔬菜的份量多，吃起來不會覺得太油膩（這很重要！）而且一看到漢堡，你會驚呼「跟菜單照片一模一樣」，完全真材實料、價位合理，也是學生的愛店，而且到店內穿短褲購買漢堡還能現折10元，整個CP值爆炸高！！

店家地址：嘉義市中山路162號1樓

時間：07:00–22:00

(中時電子報)