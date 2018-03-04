中市鐵路高架化 林森路等5處地下道填平拚今年動工

2018年03月04日 11:31 中時 盧金足

台中市東山路地下道填平工程2月21日全線通車，提供北屯及太平區民眾更舒適、安全的用路環境。（圖／台中市府提供）

都市縫合，交通更順暢！配合台中鐵路高架化，台中市府與交通部鐵路改建工程局持續進行全市24處地下道填平工程，其中，北屯區東山路地下道填平工程今年農曆年前完工，2月21日通車。另外，林森路、太原路、五權路、建成路及圓環北路等5處由市府建設局執行的大型地下道填平工程，正進行規畫設計，期待今年動工並盡早完工。

台中市府在鐵路高架化後積極協調中央編列預算，將全市3座陸橋、17處平交道、24處地下道全部拆除填平，實施都市縫合。鐵工局辦理其中18處舊有鐵軌拆後動工，5處大型地下道由建設局辦理填平，另3座陸橋配合拆除。

建設局長黃玉霖指出，日前由鐵工局執行的東山路地下道填平工程，第一階段中間車道部分已提前於去年10月21日開放通行，第二階段路平及兩側人行道工程，因工程範圍內密布各管線工程，施工介面出現問題，經市府介入協調各單位積極趕辦下，東山路地下道填平工程也於農曆年前完工，2月21日全線通車，提供北屯及太平區民眾更舒適、安全的用路環境。，

其他小型地下道填平工程，鐵工局陸續完成。另外，由建設局執行的地下道填平工程包括林森路、太原路、五權路、建成路及圓環北路等5處較大路口，已進行規畫設計，力拚今年動工並盡早完工。

黃玉霖表示，為減少施工期程延宕對民眾的影響，市府多次主動協調鐵工局、各施工單位及管線單位，尤其是東山路地下道填平工程；該工程的中間車道刨舖厚度，市府更是要求鐵工局以路平專案的標準施工，讓工程兼具效率、服務、品質，符合地方期待。

(中時)